Αυτά είναι τα τρία πιο δημοφιλή ζώδια στην Google

Στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε τον κόσμο γύρω μας, και τις προσωπικές μας σχέσεις, ακόμα και αν είμαστε τουλάχιστον σκεπτικίστριες απέναντι στην αστρολογία μπαίνουμε συχνά σε πειρασμό να αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά ενός ζωδίου που ανήκουν σε φίλο, συγγενή ή στο σύντροφό μας.

Ποια μέλη του ζωδιακού κύκλου όμως απολαμβάνουν τις περισσότερες αναζητήσεις στην Google; Η αμερικανική εταιρεία μάρκετινγκ AMP Agency ανέλυσε περίπου19 εκατομμύρια αναζητήσεις που έγιναν μέσα στο 2020 και κατέληξε στα τρία ζώδια για τα οποία ψάχνει κάποιος τις περισσότερες πληροφορίες στη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης.

Τα τρία πιο δημοφιλή ζώδια στην Google

Λέων (23/7-22/8): Όταν ψάχνουμε στοιχεία για τον εξωστρεφή και γεμάτο αυτοπεποίθηση Λέοντα, συνήθως αναζητάμε τα ζώδια με τα οποία ταιριάζει. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι αποτελεί το πιο δημοφιλές λήμμα του διαδικτύου στον ζωδιακό κύκλο καθώς, σύμφωνα τουλάχιστον με αμερικανικά στοιχεία, είναι το δεύτερο σπανιότερο ζώδιο μετά τον Υδροχόο.

Τοξότης (23/11-22/12): Εξωστρεφής, ανεξάρτητος, διασκεδαστικός, είναι δεύτερος σε αναζητήσεις παρόλο που αποτελεί το τρίτο σπανιότερο ζώδιο.

Σκορπιός (24/10-22/11): Στην τρίτη θέση βρίσκουμε τον παθιασμένο και ενστικτώδη Σκορπιό. Διόλου περίεργο, σε αυτή την περίπτωση, καθώς αποτελεί το πιο συνηθισμένο ζώδιο, βάσει τουλάχιστον αμερικανικών στοιχείων.

