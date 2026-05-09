MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΖΩΔΙΑ

Αυτά είναι τα τρία πιο δημοφιλή ζώδια στην Google

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε τον κόσμο γύρω μας, και τις προσωπικές μας σχέσεις, ακόμα και αν είμαστε τουλάχιστον σκεπτικίστριες απέναντι στην αστρολογία μπαίνουμε συχνά σε πειρασμό να αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά ενός ζωδίου που ανήκουν σε φίλο, συγγενή ή στο σύντροφό μας.

Ποια μέλη του ζωδιακού κύκλου όμως απολαμβάνουν τις περισσότερες αναζητήσεις στην Google; Η αμερικανική εταιρεία μάρκετινγκ AMP Agency ανέλυσε περίπου19 εκατομμύρια αναζητήσεις που έγιναν μέσα στο 2020 και κατέληξε στα τρία ζώδια για τα οποία ψάχνει κάποιος τις περισσότερες πληροφορίες στη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης.

Τα τρία πιο δημοφιλή ζώδια στην Google

Λέων (23/7-22/8): Όταν ψάχνουμε στοιχεία για τον εξωστρεφή και γεμάτο αυτοπεποίθηση Λέοντα, συνήθως αναζητάμε τα ζώδια με τα οποία ταιριάζει. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι αποτελεί το πιο δημοφιλές λήμμα του διαδικτύου στον ζωδιακό κύκλο καθώς, σύμφωνα τουλάχιστον με αμερικανικά στοιχεία, είναι το δεύτερο σπανιότερο ζώδιο μετά τον Υδροχόο.

Τοξότης (23/11-22/12): Εξωστρεφής, ανεξάρτητος, διασκεδαστικός, είναι δεύτερος σε αναζητήσεις παρόλο που αποτελεί το τρίτο σπανιότερο ζώδιο.

Σκορπιός (24/10-22/11): Στην τρίτη θέση βρίσκουμε τον παθιασμένο και ενστικτώδη Σκορπιό. Διόλου περίεργο, σε αυτή την περίπτωση, καθώς αποτελεί το πιο συνηθισμένο ζώδιο, βάσει τουλάχιστον αμερικανικών στοιχείων.

Πηγή: marieclaire.gr

Ζώδια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 9 ώρες πριν

Αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Χανταϊός: Πόσα είδη υπάρχουν, πώς μεταδίδεται και γιατί δεν ανησυχούν οι ειδικοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κ. Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: “Η γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Στα Κανάρια Νησιά ο επικεφαλής του ΠΟΥ ενόψει της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Hondius

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Το Ιράν αμφισβητεί την “σοβαρότητα” των ΗΠΑ και δεν αποκαλύπτει την απάντησή του στο σχέδιό Τραμπ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται το πρόγραμμα των δωρεάν περιπατητικών ξεναγήσεων στη Β` Δημοτική Κοινότητα