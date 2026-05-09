Volley League: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Παναθηναϊκός, νίκησε τον ΠΑΟΚ στο “Παλατάκι” και κατέκτησε τον τίτλο

Πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Volley League αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο “Παλατάκι”.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 25-22 ενώ ο ΠΑΟΚ σε μια απίστευτη μάχη που κρίθηκε 34-32 κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 σετ στον 4ο τελικό.

Στη συνέχεια οι “πράσινοι” ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν τα δύο επόμενα σετ με 26-24 και 25-20, κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατακτώντας έτσι το πρωτάθλημα!

Οι “πράσινοι” έκαναν το νταμπλ, αφού έχουν κατακτήσει και το Κύπελλο Ελλάδας τη φετινή σεζόν

Τα σετ: 22-25, 34-32, 24-26, 20-25