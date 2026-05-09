MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Volley League: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Παναθηναϊκός, νίκησε τον ΠΑΟΚ στο “Παλατάκι” και κατέκτησε τον τίτλο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Volley League αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο “Παλατάκι”.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 25-22 ενώ ο ΠΑΟΚ σε μια απίστευτη μάχη που κρίθηκε 34-32 κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 σετ στον 4ο τελικό.

Στη συνέχεια οι “πράσινοι” ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν τα δύο επόμενα σετ με 26-24 και 25-20, κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατακτώντας έτσι το πρωτάθλημα!

Οι “πράσινοι” έκαναν το νταμπλ, αφού έχουν κατακτήσει και το Κύπελλο Ελλάδας τη φετινή σεζόν

Τα σετ: 22-25, 34-32, 24-26, 20-25

Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης: Καμία έκπτωση σε όσα πρέπει να γίνουν για το ΑΠΘ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύο μηχανές! 3 άτομα στο νοσοκομείο – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Οποιαδήποτε ημερομηνία μετά τη ΔΕΘ δεν θεωρείται πρόωρες εκλογές

ΚΑΙΡΟΣ 15 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: “Αποδέχομαι να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών” – Εντός Μαΐου η παρουσίαση του κόμματος

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Στο χειρουργείο ο Γιάννης Πιτταράς: Όσα ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής τους ο Γιώργος Γρηγοριάδης