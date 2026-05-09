Λένα Ζευγαρά: Εύχομαι στο μέλλον να μου γίνει πρόταση γάμου, είμαι υπέρ της οικογένειας

Με αφορμή το νέο της τραγούδι, «Μαύρα Φεγγάρια», και την έναρξη των νυχτερινών της εμφανίσεων δίπλα στον Γιώργο Λιβάνη, η Λένα Ζευγαρά παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο “S” των Παραπολιτικών και μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική της ζωή,

Πώς είστε στην προσωπική σας ζωή;

∆εν ξέρω να σου πω, γιατί τη συγκεκριμένη περίοδο δεν έχω καθόλου χρόνο για τον εαυτό µου.

Σας έχουν κάνει ποτέ πρόταση γάμου;

Ναι, πριν από κάποια χρόνια, αλλά όχι πραγµατική πρόταση. Ήταν καθαρά για πλάκα. Εύχοµαι κάποια στιγµή στο µέλλον να µου γίνει από τον κατάλληλο για µένα άνθρωπο, γιατί είµαι υπέρ του γάµου και της οικογένειας.

Σας έχει συμβεί κάποιο απρόοπτο πάνω στην πίστα;

Ναι, φυσικά, αρκετά απρόοπτα. Σε ποιον τραγουδιστή δεν έχει συμβεί; Αυτό που µου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι ότι µου έσπασε ένα φερμουάρ την ώρα του live, φώναξα τον στυλίστα µου από το μικρόφωνο να ανέβει να µε βοηθήσει και εκείνος µε κλωστή και βελόνα µε έραβε πάνω στην πίστα.

Έχετε κάποιο αγαπημένο μέρος για διακοπές; Κάποιο ησυχαστήριο;

∆εν έχω κάποιο συγκεκριμένο μέρος που προτιμώ. Για µένα οι διακοπές δεν έχουν να κάνουν µε τον προορισμό, αλλά µε τα άτοµα που σε συνοδεύουν. Αν και λατρεύω τα ταξίδια και ένας από τους στόχους µου είναι να επισκεφθώ όσο περισσότερα µέρη µπορώ εντός και εκτός Ελλάδας. Ησυχαστήριο για µένα είναι το χωριό όπου µεγάλωσα.