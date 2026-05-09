Κ. Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: “Η γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα”

Τι είπε ο πρωθυπουργός στο 6ο προσυνέδριο της ΝΔ για τις πολιτικές και αποτελέσματα της διακυβέρνησης της ΝΔ σε άμυνα, εξωτερική πολιτική, ενέργεια και έργα στη Θεσσαλονίκη

Με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα συνοδεύτηκε η είσοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ όπου πραγματοποιήθηκε το 6ο προσυνέδριο της ΝΔ με κεντρικό σύνθημα «Ισχυρή Ελλάδα».

Από το βήμα του προσυνεδρίου ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους παρεβρισκόμενους για τη θερμή υποδοχή που του επεφύλαξαν. Είπε ότι η Θεσσαλονίκη είναι το σύμβολο της δύναμης «και σήμερα γίνεται η αφετηρία μας για την ισχυρή Ελλάδα του 2030».

Αναφέρθηκε στον Εθνάρχη Κ. Καραμανλή μιλώντας για την 9η Μαΐου που είναι ημέρα της Ευρώπης και μίλησε αναλυτικά για τα έργα και πράξεις που πραγματοποίησε η κυβέρνηση του στη βόρεια Ελλάδα.

«Άμυνα, εξωτερική πολιτική και ενέργεια γίνονται σήμερα στον ρευστό κόσμο υπαρξιακές αναγκαιότητες σε κάθε χώρα» είπε και τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται.

Χαρακτήρισε ως ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης την ισχυρή άμυνα και είπε ότι πατριωτισμός είναι τα rafalle και τα αναβαθμισμένα f16 που πετούν στους ελληνικούς ουρανούς όπως και η φρεγάτα belhara που την χαρακτηρίζεται κόσμημα του ναυτικού μας. Αναφέρθηκε στην συνεργασία της Ελλάδας και της Γαλλίας.

«Η Ελλάδα είναι μια αμυντική αποτρεπτική δύναμη» είπε και αναφέρθηκε στον θόλο, την «Ασπίδα του Αχιλλέα» που θα προστατεύει την Ελλάδα.

Δεσμεύτηκε για ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας λέγοντας ότι υπάρχουν καινοτόμες επιχειρήσεις που δίνουν λύσεις «κατασκευάζοντας εμείς οι ΄ίδιοι υπερσύγχρονα συστήματα».

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων ζητώντας από τους παρεβρισκόμενους να τους χειροκροτήσουν θερμά και αναφέρθηκε στο νέο μισθολόγιο και σε άλλες δράσεις της κυβέρνησης για «να τιμήσουν το εθνικό εθνόσημο».

Αναφέρθηκε και στο νέο μοντέλο στράτευσης και είπε ότι σε λίγο θα υποδεχτούμε και τις πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν την πατρίδα.

Για την εξωτερική πολιτική της χώρας αναφερόμενος στην πολιτική που ακολουθήθηκε με τη γείτονα Τουρκία είπε ότι στόχος είναι μια ουσιαστική λειτουργική σχέση μαζί της. Ανέφερε ότι η επιλογή των ήρεμων νερών «σημαίνουν νερά ελεύθερα» και ότι αυτά θα μένουν «πάντα γαλάζια και ειρηνικά».

Αναφέρθηκε εκτενώς στην εξωτερική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση με γείτονες όπως η Λιβυή αλλά και με άλλες χώρες. «Η χώρα μας εκπέμπει εικόνα αξιοπιστίας στο εξωτερικό» είπε.

Μίλησε για το μεταναστευτικό λέγοντας ότι και η χώρα φυλάσσει τα σύνορα μειώνοντας τις ροές αλλά παράλληλα έχει αυξήσει τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο. «Ο φράχτης στον Έβρο έφτασε τα 75 χιλιόμετρα»είπε, στέλνοντας μήνυμα σε όσους δεν ήθελαν τον φράχτης λέγοντας ότι «ο φράχτης για εμάς αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας».

«Η Ελλάδα ποτέ ξανά, δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι» είπε.

Μιλώντας για την ενέργεια είπε ότι δεν είναι ένα εμπόρευμα αλλά ένα μέσο γεωπολιτικής ισχύος και αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται στην χώρα μας και τα οποία σχετίζονται με την ενέργεια.

Αναφέρθηκε στις πρώτες εξορύξεις που θα γίνουν σύντομα στο Ιόνιο και είπε ότι αμερικανικοί κολοσσοί στην ενέργεια βρίσκονται στην Ελλάδα και είπε ότι είμαστε 4η χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ενέργειας καθώς αυξήσαμε σημαντικά τις ΑΠΕ και οι οποίες όπως είπε δίνουν τη δυνατότητα για μείωση των τιμών και ωθούν τις εξαγωγές ενέργειας.

Είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ μετέτρεψε την Ελλάδα από ένα μεγάλο ερωτηματικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό και ανέλυσε τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν για να επιτευχθεί ο οικονομικός ρυθμός ανάπτυξης.

«Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο, να μην μετακυλίσουμε το χρέος στη νέα γενιά και το δημόσιο χρέος μειώνεται. Από τη φάση των ελλειμμάτων και της χρεοκοπίας πλέον είμαστε ένα από τα κράτη μέλη με πρωτογενές πλεόνασμα 5%» είπε ο κ. Μητσοτάκης και μιλώντας στους νεολαίους που ήταν στο χώρο είπε ότι η ανεργία σήμερα είναι στο 8% και αναφέρθηκε στις αυξήσεις στους μισθούς.

Όσον αφορά την ακρίβεια, ειδικά μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είπε ότι «η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να στηρίξει τα νοικοκυριά» ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν θα υποσχεθεί κάτι περισσότερο από αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα, δυναμιτίζοντας το παρόν και το μέλλον της οικονομίας της χώρας

Είπε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία 36 δις ευρώ λέγοντας μάλιστα «θα κόψουμε πολλές κορδέλες το επόμενο διάστημα». Αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκης όπως στην ανάπλαση της ΔΕΘ, το μετρό και την επέκταση στην Καλαμαριά, το fly over και τα νέα νοσοκομεία.

Τέλος άσκησε δριμεία κριτική στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνοντας λόγο ότι προτιμούν την λάσπη και την τοξικότητα. ‹Όσο εμείς χτίζουμε αυτοί γκρεμίζουν» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «Η γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα».

Έκανε αυτοκριτική για τα όσα δεν έγιναν σωστά όπως είπε και ζήτησε συγνώμη για αυτά, τόνισε όμως ότι «εμείς δεν είμαστε σχολιαστές προβλημάτων είμαστε εδώ για να τα λύνουμε».

Γεραπετρίτης – Δένδιας και Παπασταύρου

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκε η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια και η άμυνα και οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ σε αυτούς τους σημαντικότατους τομείς.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στην ισχυρή Ελλάδα και είπε ότι «σήμερα βρισκόμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης» προσθέτοντας όμως ότι ζούμε δύσκολες εποχές στα γεωπολιτικά. «Αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την υπευθυνότητα και την συνέπεια» τόνισε προσθέτοντας ότι η εξωτερική πολιτική κινείται σε συγκεκριμένους μεγάλους άξονες μέσα από τους οποίους επιτεύχθηκε «η λειτουργική σχέση με Τουρκία χωρίς καμία υποχωρητικότητα» ενώ όπως είπε η κυβέρνηση «έκλεισε το μεγάλο πρόβλημα της Λίβυης».

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι ένας σημαντικός πυλώνας που κινήθηκε η κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική ήταν «να αναπτύξουμε τα ελληνικά επιχειρήματα στο προσκήνιο» των διεθνών φόρων.

«Η Ελλάδα έθεσε και πέτυχε στην ευρωπαϊκή άμυνα να μην συμμετέχει καμία τρίτη χώρα αν δεν σέβεται τα συμφέροντα της Ευρώπης» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης ενώ επεσήμανε ότι σήμερα είμαστε στην καλύτερη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. «Σήμερα η Ελλάδα έχει τις πιο σημαντικές συμμαχίες που είχε ποτέ» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών προσθέτοντας ότι αυτές διασφαλίζουν τα κοινά μας συμφέροντα. «Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ ισχυρότερη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Στην ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην ισχυρή Ελλάδα τονίζοντας ότι «ζούμε σε δύστοπικους καιρούς ομως έχουμε μια ιερή υποχρέωση , εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να διατυπώσουμε με τον πιο καθαρό λόγο τη δική μας προσέγγιση πως θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

Αανφέρθηκε στις αρχές και αξίες του ελληνισμού και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στις μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και στο σχέδιο απόλυτης προστασίας της χώρας με την «Ασπίδα του Αχιλλέα». «Αλλάζουμε πλήρως τις Ένοπλες Δυνάμεις» είπε μιλώντας για τις αλλαγές στην εκπαίδευση και τη δομή τους. Μίλησε και για την κατάταξη γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές για τη θητεία των στρατεύσιμων προκειμένου να σταματήσει να είναι όπως είπε χαρακτηριστικά «θητεία αγγαρεία’.

«Φτιάξαμε μια σύγχρονη θητεία με σοβαρή εκπαίδευση. Ήμουν στην Άσσηρο και είδα την εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων στην χρήση drone» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας» και έκανε αναφορά στην «Καινούργια εφεδρεία 100.000 εφέδρων που θα εκπαιδεύονται τακτικά ώστε η Ελλάδα να έχει τον πιο αξιόμαχο στρατό που είχε ποτέ στην ιστορία της».

Αναφέρθηκε και στα εξοπλιστικά προγράμματα που θα ενισχύσουν την αεροπορία και το ναυτικό.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στις αρχές και αξίες της ΝΔ που όπως είπε συνεχίζουν να εμπνέουν. «Η πατρίδα πάνω όλα» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παπασταύρου. «Κάθε φορά που ο λαός μας έδωσε την εξουσία η Ελλάδα πήγε μπροστά και είμαστε περήφανοι για τη ΝΔ» τόνισε.

Αναφερόμενος στο χαρτοφυλάκιο του, την ενέργεια είπε ότι βρίσκεται πίσω από κάθε πτυχή της ζωής μας. «Η ενέργεια είναι ένα ανυπόστατο μέρος της εθνικής μας ασφάλειας» είπε υπενθυμίζοντας τις δύσκολες ημέρες που ζει η Ευρώπη εξαιτίας και της σύρραξης στην Μέση Ανατολή.

«Η επιστροφή μου σε αυτό το βήμα δεν είναι πολιτική υποχρέωση και κατάθεση ψυχής» είπε από το βήμα του προσυνεδρίου ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας που απαρίθμησε τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης «των παραδόσεων και της εθνικής περηφάνειας».

«Η Θεσσαλονίκη διαχρονικά αποτελεί φάρο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει με έργα στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.

«Και η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ελλάδα ως έναν στρατηγικό χώρο για ενέργεια, τουρισμό, μεταφορές» ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας προσθέτοντας ότι στο επίκεντρο της Ευρώπης είναι ο σιδηροδρομικός διάδρομος που θα συνδέει την Β. Ελλάδα από την Αλεξανδρούπολη με λιμάνια άλλων βαλκανικών χωρών.

«Η Ελλάδα του 2019 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2026» είπε ο κ. Τζιτζικώστας εξαίροντας έτσι το έργο και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης της ΝΔ.

Χαιρετισμό στο συνέδριο έκανε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Νανά Αηδονά που στάθηκε στα έργα που γίντονται στην περιοχή και τα οποία όπως είπε έρχονται να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Ζήσης Ιωακιμοβιτς τόνισε ότι «συναντιόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη σε μια κορυφαία στιγμή, τον προσυνεδριακό διάλογο» προσθέτοντας ότι το προσυνέδριο είναι η φωνή της βάσης». Μίλησε για την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τα έργα στη Θεσσαλονίκη όταν όπως είπε άλλες κυβερνήσεις έμειναν μόνο στις υποσχέσεις. «Σήμερα μπορούμε να πούμε με περηφάνεια η Θεσσαλονίκη αποτελεί σύμβολο της Ελλάδος που αλλάζει» τόνισε ο κ. Ιωακίμοβιτς.

Ο γενικός διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής στον χαιρετισμό του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η Θεσσσαλονικη βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα.