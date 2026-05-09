Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι

Ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος του ΚΤΕ Άμυνας στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κάλεσε με δήλωσή του την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε από ψαράδες οι οποίοι το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, στη Λευκάδα, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά.

«Στην υπόθεση αυτή λάμπουν δια τους απουσίας τους η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες πρέπει να απαντήσουν», ανέφερε, συγκεκριμένα:

1) Για την προέλευση του drone

2) Για το πως βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα (προφανώς, μεταφέρθηκε από άλλο, μεγαλύτερο πλοίο στην περιοχή)

3) Για το αν περιέχει επικίνδυνες – για την ασφάλεια των πολιτών – ύλες (πληροφορίες μιλούν για εκρηκτικά)

4) Για το αν διαθέτει συστήματα καταγραφής και εντοπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια.

«Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ως μια υπόθεση ιδιωτών», σχολίασε δηκτικά και τόνισε πως την ευθύνη ελέγχου των συνόρων, του εναερίου χώρου και των χωρικών μας υδάτων, την έχει κυβέρνηση.

«Δυστυχώς, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι», σημείωσε.