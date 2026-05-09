Στέφανος Κωνσταντινίδης: Ο Κώστας Τσουρός πρέπει να πάρει την ευθύνη της αποτυχίας, ήταν όλα δική του επιλογή

Βολές κατά του Κώστα Τσουρού εξαπέλυσε με νέες του δηλώσεις ο Στέφανος Κωνσταντινίδης. Ο δημοσιογράφος του Alpha μίλησε στον Αρτ Αντιμιάν και την κάμερα του “Σαββατοκύριακο Παρέα”, τονίζοντας πως οι παρουσιαστές των εκπομπών οφείλουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη της αποτυχίας τους.

«Αυτός ο ένας μήνας ήταν πολύ όμορφος με πολλή ευθύνη. Όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Τους ευχαριστώ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τώρα το Κατερινιώ επιστρέφει και η εκπομπή θα γίνει ακόμα πιο super. Έχω ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι έπρεπε το καράβι να μην πέσει στα βράχια, και δεν έπεσε. Η Κατερίνα είναι χαρούμενη. Είναι Super Κατερίνα», είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Νομίζω ότι η δικιά μου γενιά δημοσιογράφων που είμαστε στα 40 με 45, αρκετοί πήραν το τιμόνι αλλά δεν τα κατάφεραν. Στον Κώστα Τσουρό δόθηκαν όλα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι άνθρωποι που πήραν μεταγραφή για εκεί, πήραν περισσότερα χρήματα. Δεν πήγε αυτή η εκπομπή», σχολίασε όταν ρωτήθηκε για τον συνάδελφό του.

«Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι στο τιμόνι των εκπομπών, πρέπει να παίρνουν την ευθύνη της επιτυχίας, που φυσικά τους ανήκει, αλλά και στην αποτυχία, γιατί ήταν δική του επιλογή όλα αυτά», υπογράμμισε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του για τον Κώστα Τσουρό, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είχε αναφέρει μέσα από την πρωινή του εκπομπή στον Alpha:

«Σε αυτό που είπε για τον Κώστα Τσουρό για το πώς χειρίστηκαν την εκπομπή στον ΣΚΑΪ, ενώ έκανε υπομονή… εγώ έχω μια άλλη οπτική, δεν φταίνε πάντα τα κανάλια, πολλές φορές φταίνε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση στον Κώστα έδωσαν όλους τους συνεργάτες που ήθελε – και επειδή είμαστε άνθρωποι της τηλεόρασης – γνωρίζουμε ότι δεν ήταν μια εκπομπή με χαμηλό budget.

Δύο στούντιο, δύο τραπέζια, ξεκίνησε 15 μέρες νωρίτερα από τον ανταγωνισμό για να χτίσει ζώνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα είχα άλλη ανάγνωση, την γαϊδουρινή υπομονή που κάνει ο ΣΚΑΪ για την συγκεκριμένη εκπομπή. Η δική μου ανάγνωση είναι διαφορετική αυτή τη φορά».