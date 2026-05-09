Κώστας Καζάκας για Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Έμεινα 30 ολόκληρα χρόνια στην Κύπρο και “ευθύνεται” εκείνη

Ο Κώστας Καζάκας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Παρασκευή 8 Μαΐου και ανέφερε πως η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, τον πρότεινε για έναν ρόλο, ο οποίος του άλλαξε τη ζωή. Ο ηθοποιός έμεινε 30 ολόκληρα χρόνια στη γειτονική χώρα, μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά που απέκτησαν. Κάποια στιγμή αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και τα κατάφερε και πάλι με τη βοήθεια της συναδέλφου και φίλης του.

Ο Κώστας Καζάκας εξήγησε πώς βρέθηκε στην Κύπρο: «Γι’ αυτό το “ατύχημα” ευθύνεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Πήγε κατά λάθος σε μια ακρόαση που δεν θέλανε γυναίκες. Και της λέει ο σκηνοθέτης, “Μ’ αρέσεις, ωραία φιγούρα, είσαι ωραία αλλά ψάχνω για έναν νεαρό κωμικό, άντρα ηθοποιό”. Και θρασύτατη η Ελισάβετ τού λέει, “Σταμάτα να ψάχνεις, θα σου στείλω εγώ αύριο”».

«Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “Σου ‘κλεισα ραντεβού στο ξενοδοχείο Τιτάνια”. Και λέω “Είσαι τρελή; Να πάω να κάνω τι στην Κύπρο;”. Γιατί μου λέει “Έχεις δουλειά εδώ στην Αθήνα;”. Της λέω “Όχι”. “Ε, τότε πήγαινε”. Και πήγα», περιέγραψε ο Κώστας Καζάκας.

«Τότε δεν ήμουνα καν παντρεμένος. Ήμασταν απλώς ζευγάρι. Και όταν λέω στη γυναίκα μου ότι “Πάω στην Κύπρο”, μου λέει “Τι θες, να σε αφήσω μόνο σου σε νησί;”. Λέω “Όχι, θα ρθεις στην Κύπρο”. Τέλος πάντων. Πήγαμε στην Κύπρο, εκεί γεννηθήκανε τα παιδιά. Εκεί στήθηκε απ’ την αρχή μια ζωή», αφηγείται ο ηθοποιός στην κάμερα του Action24.

«Αλλά η Ελισάβετ φρόντισε όμως να διορθώσει το λάθος – δεν ήταν λάθος, το λέω χαριτολογώντας. Το 2008 την πήρα εγώ ένα τηλέφωνο και της λέω “Ρε συ, νιώθω ότι κουράστηκα, νιώθω ότι θέλω να γυρίσω πίσω. Αν ακούσεις κάτι, αν…” Και μου λέει, “Έχω ένα κείμενο που πήρα πριν λίγες μέρες. Έχει έναν Αλβανό, νομίζω ότι έχει γραφτεί για σένα”. Έτσι γύρισα πίσω», καταλήγει στην ιστορία του ο Κώστας Καζάκας.