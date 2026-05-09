MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαμάης: Συγγνώμη στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δίκαια πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Βαλάντης Μαμάης, μετά την απώλεια του πρωταθλήματος, έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, τον οποίο χαρακτήρισε δίκαιο πρωταθλητή, ενώ παράλληλα μίλησε για την ομάδα του, τον κόσμο και τη χρονιά του τμήματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Από τη μεριά μου πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Δίκαια είναι πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι, στην έδρα τους, που είδαμε ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε το αήττητο στην έδρα μας στη σειρά των τελικών αλλά δεν τα καταφέραμε. Ειδικά στο τρίτο σετ, πάλι με κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν καταλήξαμε να χάνουμε το σετ και τελικά όλο το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μου, ήταν μια πολύ μεγάλη χρονιά, μια πολύ δύσκολη και σκληρή χρονιά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί περνάμε.

Το σημαντικότερο είναι ότι ξέραμε ότι το θέλαμε. Θέλω, επίσης, να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο μας, ξέρω ότι τους στεναχωρήσαμε όλους. Του χρόνου εύχομαι να είναι μια καλύτερη χρονιά».

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιάννης Κότσιρας: Το πιο σημαντικό που κρατώ το είχε πει ο Θάνος Μικρούτσικος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ο Μάγος του Οζ” από σήμερα στο Metropolitan: The Urban Theater

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέβαλε τον γάμο της: “Δε θα παντρευτώ φέτος”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ανατροπή με τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο: Το ζευγάρι που παρακολουθούσε πουλιά δεν κόλλησε τον ιό από χωματερή

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ο Πέτερ Μαγιάρ ορκίστηκε πρωθυπουργός της Ουγγαρίας

ΣΧΕΣΕΙΣ 21 ώρες πριν

Πώς θα προχωρήσουμε πιο εύκολα μετά από έναν χωρισμό, σύμφωνα με την ψυχολογία