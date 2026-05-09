Μαμάης: Συγγνώμη στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δίκαια πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός

Ο Βαλάντης Μαμάης, μετά την απώλεια του πρωταθλήματος, έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, τον οποίο χαρακτήρισε δίκαιο πρωταθλητή, ενώ παράλληλα μίλησε για την ομάδα του, τον κόσμο και τη χρονιά του τμήματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Από τη μεριά μου πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Δίκαια είναι πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι, στην έδρα τους, που είδαμε ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε το αήττητο στην έδρα μας στη σειρά των τελικών αλλά δεν τα καταφέραμε. Ειδικά στο τρίτο σετ, πάλι με κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν καταλήξαμε να χάνουμε το σετ και τελικά όλο το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μου, ήταν μια πολύ μεγάλη χρονιά, μια πολύ δύσκολη και σκληρή χρονιά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί περνάμε.

Το σημαντικότερο είναι ότι ξέραμε ότι το θέλαμε. Θέλω, επίσης, να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο μας, ξέρω ότι τους στεναχωρήσαμε όλους. Του χρόνου εύχομαι να είναι μια καλύτερη χρονιά».