Ένταση μεταξύ Καιρίδη και Γιαννακοπούλου: “Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα ζητάτε συγγνώμη όταν λέτε το ψέμα” – “Δεν σας αναγνωρίζω”

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε σε τηλεοπτικό πλατό ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η Νάντια Γιαννακοπούλου ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη με πληθωρισμό 5,4%.

«Δεν είναι αλήθεια αυτό. Λέτε ψέματα. Όταν λέτε το ψέμα θα το παραδέχεστε. θα το παραδέχεστε και θα λέτε συγγνώμη, θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα ζητάτε συγγνώμη» απάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Συγγνώμη, μόλις μου είπατε να κατεβάσω το κεφάλι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο» είπε στη συνέχεια η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Ο κύριος Καιρίδης, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, είπε: «Μιλούσα. Η κ. Γιαννακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει, κουνώντας το δάχτυλο. Όταν είπα ότι υπάρχουν και άλλες χώρες με υψηλό πληθωρισμό, αντί να παραδεχθεί ως μεταμελημένη, κουνάει το δάχτυλο. Και εσείς κάθεστε αδιάφορα και δεν παίρνετε θέση στο ψέμα».

«Δεν σας αναγνωρίζω και δεν σας ταιριάζει αυτό πραγματικά», συμπλήρωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

