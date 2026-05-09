Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone – “Είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους”

Εξουδετερώθηκαν, με ελεγχόμενη έκρηξη, τα εκρηκτικά που έφερε θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το θαλάσσιο drone το οποίο εντοπίστηκε με 100 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού.

Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών του Πολεμικού Ναυτικού εξετάζουν λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του drone, καθώς και την ταυτότητα και την προέλευσή του.

Το drone βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε σπηλιά του νησιού και έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών τοποθετημένα σε βαρέλι.

Το ύποπτο σκάφος εντόπισαν δύο ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή της Βασιλικής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις λιμενικές αρχές της Λευκάδας και του Νυδριού.

Αρχικά ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της περιοχής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πλατυγιάλι Αστακού, όπου συνεχίζονται οι έρευνες και οι τεχνικοί έλεγχοι.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, τόνισε πως οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το θαλάσσιο drone φαίνεται πως διέθετε δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα GPS.

Όπως περιέγραψε, στο κεντρικό του τμήμα υπήρχε κάμερα υψηλής ανάλυσης, ενώ έφερε και δύο πάνελ που εκτιμάται ότι σχετίζονται με το σύστημα πλοήγησης. Το σκάφος ήταν μαύρου χρώματος, χαμηλού προφίλ και κινούνταν περίπου ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό του κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο ίδιος θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο το drone να έχασε το σήμα GPS ή να επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο μπροστινό μέρος υπήρχαν τρεις αισθητήρες, εκ των οποίων οι δύο ήταν σπασμένοι όταν βρέθηκε το drone, στοιχείο που —όπως είπε— ενισχύει το σενάριο πρόσκρουσης και απώλειας προσανατολισμού.