Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημάδι στο μέτωπο και το ατύχημα που τον κράτησε μακριά από την πίστα

Μια διαφορετική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από τις πρόσφατες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος πέρασε τις τελευταίες ημέρες στο Άγιο Όρος πλαισιωμένος από φίλους και μοναχούς, μοιράστηκε στιγμιότυπα όπου φαίνεται να μαγειρεύει στις εγκαταστάσεις μιας Μονής. Ωστόσο, η προσοχή όσων είδαν το υλικό δεν στάθηκε μόνο στις θρησκευτικές του αναζητήσεις, αλλά σε ένα εμφανές σημάδι στο κεφάλι του.

Το χτύπημα στο μέτωπο ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει συζητήσεις, καθώς ο ίδιος επέλεξε να μην δώσει κάποια δημόσια εξήγηση για το πώς προκλήθηκε η συγκεκριμένη κάκωση.

Η ακύρωση της εμφάνισης στη Θεσσαλονίκη

Η φυσική κατάσταση του τραγουδιστή φαίνεται πως είχε άμεσο αντίκτυπο και στο επαγγελματικό του πρόγραμμα. Ενώ το κοινό τον περίμενε για την τελευταία βραδιά των προγραμματισμένων εμφανίσεών του στη Θεσσαλονίκη, εκείνος δεν ανέβηκε στην πίστα του νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδά.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του OPEN, η αιτία της απουσίας του συνδέεται άμεσα με το τραύμα που παρατήρησαν οι ακόλουθοί του στα social media.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι», ανέφερε το σχετικό ρεπορτάζ, δίνοντας μια εξήγηση για το περιστατικό που τον κράτησε μακριά από τις υποχρεώσεις του.

Το ατύχημα φέρεται να συνέβη στον προσωπικό του χώρο, με το σημάδι να παραμένει ορατό κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αθωνική πολιτεία. Παρά την ανησυχία που εκφράστηκε από μερίδα των θαυμαστών του, ο ίδιος συνεχίζει να κρατά χαμηλούς τόνους για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.