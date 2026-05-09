Συνελήφθη 56χρονος στο Λαύριο με βαλλίστρα, μαχαίρια, σουγιάδες και πιστόλι τύπου ρέπλικα

Στη σύλληψη ενός 56χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Λαύριο, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στην περιοχή του Λαυρίου και εντοπίστηκαν παράνομα όπλα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σειρά αντικειμένων, μεταξύ των οποίων βαλλίστρα, βέλη, μαχαίρια, σουγιάδες, πτυσσόμενη ράβδο, πιστόλι τύπου ρέπλικα και 33 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με απόκρυψη παράνομου οπλισμού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν:

  • 3 μαχαίρια,
  • 4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,
  • αναδιπλούμενο πριόνι,
  • πτυσσόμενη ράβδος,
  • βαλλίστρα,
  • 2 βέλη,
  • πιστόλι τύπου ρέπλικα,
  • 33 φυσίγγια,
  • μικροποσότητα κάνναβης.

Ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

