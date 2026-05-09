Θεσσαλονίκη: Σήμερα τα εγκαίνια του μουσείου με τα αρχαία του μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά παρουσία Μητσοτάκη – Μενδώνη
THESTIVAL TEAM
Εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο το μουσείο που φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.
Τα εγκαίνια είναι προγραμματισμένα για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 10 το πρωί. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.
Από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 το Μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 08:30 μέχρι τις 15:30 (εκτός Τρίτης).