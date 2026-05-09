Η Σία Κοσιώνη μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ: “Η δουλειά μας είναι άγρια και άδικη πολλές φορές”

Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το βράδυ της Παρασκευής (08-05-2026) το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού. Συγκινημένη, έκανε ένα μικρό απολογισμό των όσων έζησε στο κανάλι του Φαλήρου την τελευταία 20ετία, ευχαρίστησε την ιδιοκτησία και τόνισε πως έχει ανάγκη να ξεκουραστεί πριν πάρει αποφάσεις για το επαγγελματικό μέλλον της.

Η Σία Κοσιώνη δήλωσε περήφανη για την δουλειά της στον ΣΚΑΪ. Ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη που έκανε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον τηλεοπτικό σταθμό και διέψευσε τις φήμες περί ρήξης της με διευθυντικά στελέχη του καναλιού. Δεν θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για το παρασκήνιο της αποχώρησής της.

«Νιώθω σαν αν μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή» ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη και προσέθεσε: «Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία, την οποία θέλω να πιστεύω ότι τη μετουσίωσα σε κάτι όμορφο, σε κάτι που σέβεται τους τηλεθεατές, που τους αντιμετωπίζει όχι ως νούμερα αλλά ως πολίτες. Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των αρχών που έχω ως άνθρωπος και των αξιών μου».

Στη συνέχεια των δηλώσεών της, η γνωστή δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι «Προφανώς έχω κάνει λάθη, ζητώ συγγνώμη γι’ αυτά. Τώρα θέλω λίγο να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ. Στον άντρα μου ανακοίνωσα πρώτα την απόφαση και ευχαριστώ και εκείνον και όλη μου την οικογένεια. Δουλεύουμε πολλές ώρες, η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πολλές φορές και αυτά τα ζει και η οικογένειά μας».

«Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάνω από όλα τον κόσμο για την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Δεν έχουν σημασία οι λόγοι που πήρα αυτή την απόφαση. Το μόνο που κρατάω είναι αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε και φεύγω τρομερά υπερήφανη. Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια, με αγάπη. Εγώ πραγματικά έχω εισπράξει αγάπη που μου φτάνει για μια ζωή. Δεν γνωρίζω το επόμενο βήμα και αν γνώριζα δεν θα σας έλεγα, αλλά αλήθεια δεν γνωρίζω. Αυτό που θέλω τώρα είναι να ξεκουραστώ» είπε καταληκτικά η Σία Κοσιώνη.

Το τελευταίο δελτίο στον ΣΚΑΪ

«Σας ευγνωμονώ. Καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν», ανέφερε η γνωστή δημοσιογράφος στο τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ. Η συγκίνησή της ήταν κατά διαστήματα αποτυπωμένη στις εκφράσεις και στον τόνο της φωνής της. «Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό και αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου», είπε σε άλλο σημείο της αποφώνησης η παρουσιάστρια.

Λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Χιώτης αποχαιρέτησε τη Σία Κοσιώνη on air, σφίγγοντάς της το χέρι. «Σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου», είπε και εκείνη του απάντησε συγκινημένη: «Δική μου».

Μετά το δελτίο και τις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες που την περίμεναν, η Σία Κοσιώνη συνάντησε τον Κώστα Μπακογιάννη, που της είχε ετοιμάσει έκπληξη για να την αποφορτίσει. Η δημοσιογράφος έπεσε κατευθείαν στην αγκαλιά της οικογένειάς της, χωρίς να κρύψει την συγκίνησή της.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια

αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».