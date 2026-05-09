MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μερτς: Η Ευρώπη “θέλει πραγματικά να κρατήσει ζωντανό το ΝΑΤΟ” παρά τις τριβές με τις ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε την πρόθεση της Ευρώπης να εργαστεί για τη διατήρηση της λειτουργικότητας της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, παρά τις εμφανείς και αυξανόμενες διαφωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, μετά την άρνηση της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών να στηρίξουν τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, ο Μερτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πραγματικά πρόθυμοι να κρατήσουμε αυτή τη συμμαχία ζωντανή για το μέλλον».

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές. Γνωρίζουμε ότι βλέπουμε προκλήσεις, όλοι μας, αλλά ο τελικός μας στόχος είναι να φέρουμε αυτή τη σύγκρουση σε ένα τέλος και να εγγυηθούμε ότι το Ιράν δεν θα είναι σε θέση να παράγει πυρηνικά όπλα», εξήγησε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μερτς τόνισε: «Και αυτός ο στόχος, είναι ένας κοινός στόχος μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης».

Φρίντριχ Μερτς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Πάνος Καμμένος για Σία Κοσιώνη: Οφείλω να πω τώρα που κλείνει ο κύκλος σου ότι ήσουν πάντα μία κυρία

ΥΓΕΙΑ 24 ώρες πριν

Αυτά είναι τα τέσσερα είδη συμπληρωμάτων που δεν πρέπει ποτέ να συνδυάζεις με τον καφέ σου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Στον Κορυδαλλό υπό δρακόντεια μέτρα το ζεύγος Παρασύρη, σε ειδικό χώρο κράτησης η 56χρονη

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημάδι στο μέτωπο και το ατύχημα που τον κράτησε μακριά από την πίστα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Η Ελλάδα έθεσε σε πλήρη λειτουργία το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου της ΕΕ – Μέτρα για ομαλή ροή στα σύνορα

LIFESTYLE 55 λεπτά πριν

Λένα Μποζάκη: Η πιο δύσκολη και πιο έντονη σχέση είναι με τη μαμά μου