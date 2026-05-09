Η ΑΕΚ αυτοκτόνησε και έχασε τον τίτλο του Basketball Champions League στην παράταση

Ανώτερη για 30 λεπτά η ΑΕΚ, πίστεψε ότι τελείωσε τον τελικό στο +19 και όταν η Ρίτας αντέδρασε το μομέντουμ και το τρόπαιο είχαν χαθεί (86-92 στην παράταση).

Επέβαλε τον ρυθμό της μέσω της άμυνας της η ΑΕΚ , έδινε λύσεις στην επίθεση ο Μπάρτλεϊ

Mε τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε την αναμέτρηση η ΑΕΚ, με τους παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα να βγάζουν ένταση στην άμυνα και τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ να σκοράρουν για το 5-4 στο 2’. Ο Χαραλαμπόπουλος βρήκε τους πρώτους του πόντους (7-4 στο 3’), με τον Έλληνα άσο να δίνει αέρα 6π. στην Ένωση (10-4 στο 4’). Με όπλο την άμυνα τους οι «κιτρινόμαυροι» είχαν μπλοκάρει την Ρίτας, ο Μπάρτλεϊ είχε πάρει «φωτιά» στην επίθεση, με τον Αμερικανό να γράφει το 17-10 στο 7’ φτάνοντας τους 8π. Ο Νάναλι ήρθε από τον πάγκο για να δώσει λύσεις, με τον Αμερικανό να βρίσκει σκορ μέσα από την ρακέτα για να δώσει διψήφια τιμή στο προβάδισμα της Ένωσης +(11, 23-12 στο 9’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ΑΕΚ στο +10 (25-15), με την ομάδα του Σάκοτα να έχει επιβάλει τον ρυθμό της μέσω της άμυνας της.

Υπερηχητική ΑΕΚ με άμυνα που έσπαγε… κόκκαλα πήρε διψήφια διαφορά

Λεκαβίτσιους και Νάναλι είχαν δώσει ώθηση στην ΑΕΚ που ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό, διατηρώντας το προβάδισμα της σε επίπεδα ασφαλείας (+12, 29-17) στο ξεκίνημα του δεύτερο δεκαλέπτου. Ο Νάναλι έγινε ο πρώτος διψήφιος (11π.) στέλνοντας την διαφορά στο +15 (34-19 στο 12’), την ώρα που η Λιθουανική ομάδα μετρούσε 2/13τρ. Οι παίκτες του Σάκοτα με όπλο την άμυνα τους έκανα δύσκολη κάθε επίθεση της Ρίτας, ωστόσο είχαν χάσει την συγκέντρωση τους στην επίθεση, μένοντας χωρίς σκορ για περίπου 4’. Η ομάδα του Ζιμπένας αδυνατούσε να βρει εύκολο σκορ, μετρούσε μόλις 2 πόντους στα τελευταία 6’ με την ΑΕΚ να κλείνει το ημίχρονο με την μεγαλύτερη διαφορά της (+17, 42-25).

Διατήρησε εύκολα το προβάδισμα της η ΑΕΚ, άστοχη και με κακές επιλογές η Ρίτας

Με τρίποντο του Σπίντι Σμιθ μπήκε η Ρίτας στο δεύτερο μέρος, με τον Αμερικανό να βρίσκει νέο σουτ από τα 6.75μ. για το 44-31 στο 22’. Ο Μπάρτλεϊ έδωσε λύσεις για το 46-31, με την λιθουανική ομάδα να έχει βρει ρυθμό στην επίθεση μειώνοντας στο -12 (46-34) με γκολ-φάουλ του Μπρούνκε. Ο Νάναλι με τρίποντο ξεκόλλησε την ΑΕΚ (+17, 51-34 στο 25’), με τους «κιτρινόμαυρους» να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό στέλνοντας παράλληλα για πρώτη φορά την διαφορά στο +20 (55-35 στο 26’). Οι παίκτες του Σάκοτα ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο τους, κρατούσαν χαμηλά την λιθουανική ομάδα σε χαμηλά επίπεδα (45π. σε 29’), κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +18 (63-45).

Η Ρίτας βρήκε ρυθμό στην επίθεση, ο Λουκόσιος έβαλε τα τρίποντα στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση με απίθανο σερί

Με τρίποντο του Λουκόσιους μπήκε η Ρίτας στο τελευταίο δεκάλεπτο (63-48), με τον Χάρντιγκ να μειώνει ακόμα περισσότερο με πέντερ σερί πόντους στο -12 (65-53 στο 32′). Ο Γκρεγκ Μπράουν ξεκόλλησε την ΑΕΚ με τρίποντο για το 68-53, με τον Σαργκιούνας να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 68-56 στο 33′. Μπάρτλεϊ και Χάρντινγκ με σουτ από τα 6.75μ. διαμόρφωσαν το 71-59, με τον Αμερικανό άσο να σκοράρει 3/3β. για το 74-59 στο 34′. Ο Χάρντινγκ απάντησε με γκολ-φάουλ, με τον Αμερικανό να κρατά ζωντανή την λιθουανική ομάδα (74-62 στο 34′) και τον Σμιθ να μειώνει σε μονοψήφια επίπεδα την διαφορά με 3/3β. (74-65 στο 34′). Ο Χάρντινγκ με νέο καλάθι μείωσε στο -8, με τον Αμερικανό να μετρά 13π. σε 6′, την ώρα που η ΑΕΚ είχε κολλήσει επιθετικά. Ο Λουκόσιους με σουτ από τα 6.75μ. μείωσε στο -5, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να καλεί άρον-άρον τάιμ-άουτ (75-70 στο 36′). Ο Γκρέι έδωσε ανάσα με καλάθι μέσα από την ρακέτα (77-70 στο 37′), με τον Γκουντάιτις να γράφει το 77-72 με 2/2 στο 37′. Ο Λουκόσιους με τρίποντο από την γωνία μείωσε σε 78-75 ένα λεπτό πριν το φινάλε, με τον Χάρντινγκ να μειώνει στον πόντο με λέι-απ (78-77). Ο Νάναλι με 2/2β. έγραψε το 80-77 22” πριν το φινάλε, με τον Λουκούσιος να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 80-80 19” πριν το φινάλε. Ο Λεκάβιτσιους ανέλαβε την τελευταία επίθεση με τον Λιθουανό να αστοχεί και το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση.

Δεν άντεξε η ΑΕΚ στην παράταση, πήρε το BCL η Ρίτας με απίθανη ανατροπή

Το ξεκίνημα του έξτρα πενταλέπτου ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την ΑΕΚ. Ο Γκουντάιτις με πέντε σερί πόντους έγραψε το 80-85, με τον Λουκόσιους να βρίσκει νέο σουτ από τα 6.75μ. για να δώσει αέρα 8π. στην ομάδα του (80-88 στο 42′). Ο Μπάρτλεϊ έδωσε καλάθι – ανάσα έγραψε το 82-88, με τον Γκουντάιτις να «χτυπά» ξανά μέσα από την ρακέτα για το 82-90 στο 43′. Ο Φίζελ με φόλοου έγραψε το 84-90, με τον Νάναλι να αστοχεί σε κρισιμο ελεύθερο τρίποντο. Ο Μπρούνκε με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι έγραψε το 84-92, με την Ρίτας να παίρνει το BCL σε έναν απίθανο τελικό, με μια ανατροπή που θα μνημονεύεται για καιρό…

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 86-92.

