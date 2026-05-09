Ντόναλντ Τραμπ: Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη

«Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Aμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις Ιταλικές βάσεις».