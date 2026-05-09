MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη

|
THESTIVAL TEAM

«Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Aμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις Ιταλικές βάσεις».

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Μεγάλη χορωδιακή συνάντηση σήμερα στο Δημαρχείο Πανοράματος αφιερωμένη στην Ίμβρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Μαρινέλλα: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της – Ποιοι έδωσαν το “παρών”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ο Μάγος του Οζ” από σήμερα στο Metropolitan: The Urban Theater

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Πώς να κάνεις πιο αποτελεσματική την προπόνησή σου σύμφωνα με τους ειδικούς

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Βίντεο σοκ: Τζετ σκι συγκρούεται με φάλαινα ανοικτά του Βανκούβερ – Τραυματίστηκε ο αναβάτης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Volley League: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Παναθηναϊκός, νίκησε τον ΠΑΟΚ στο “Παλατάκι” και κατέκτησε τον τίτλο