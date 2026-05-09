Συνελήφθη 37χρονος που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες στο Ηράκλειο

Μπόιλερ νερού από θερμοσίφωνες φαίνεται πως είχε βάλει στο στόχαστρο διαρρήκτης στο Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη του 37χρονου έγινε το απόγευμα της 7ης Μαΐου 2026 σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, με την κατηγορία περί κλοπής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις περιπτώσεις κλοπών από ταράτσες οικιών, αφαιρώντας μπόιλερ νερού συνολικής αξίας περίπου 600 ευρώ. Στη συνέχεια, τα πωλούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που ανήλθε στα 367 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο φυσίγγια, ενώ σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης βρέθηκε ένα από τα αφαιρεθέντα μπόιλερ, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

