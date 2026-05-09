Κικίλιας: Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο – “Παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting”

Το e-ναυλοσύμφωνο ανακοίνωσε από το λιμάνι του Λαυρίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Πρόκειται για μια σύγχρονη ψηφιακή εφαρμογή, που επιτρέπει την ηλεκτρονική καταχώρηση και διαχείριση ναυλοσυμφώνων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα πολύ σημαντική για το Υπουργείο Ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι «με το e- ναυλοσύμφωνο δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο να μην ταλαιπωρείται, να μην χρειάζεται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες, διαρκής κατάθεση εγγράφων και εμπλοκή σε έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας και αναμονής. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου ως προς το τουριστικό μας προϊόν. Το yachting και τα σκάφη αναψυχής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού. Είναι μια καθοριστικής σημασίας τομή για τον κλάδο, τους επαγγελματίες, τελικά όμως για τους Έλληνες, τις ελληνικές οικογένειες και την ελληνική κοινωνία» ενώ υπογράμμισε ότι η δραστηριότητα σε ένα λιμάνι, όπως αυτό του Λαυρίου, δίνει ζωή στην πόλη, δημιουργεί έσοδα και στηρίζει σειρά επαγγελματικών κλάδων, από την εστίαση και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέχρι τα logistics και την τροφοδοσία. «Όλες οι οικογένειες ζουν από αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τη λειτουργία του e-ναυλοσυμφώνου με την πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κυρίως, τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τους οποίους χαρακτήρισε “ψυχή της προσπάθειας”. «Μπράβο για την πρωτοβουλία τους, μπράβο για την ιδέα την οποία καταφέραμε να υλοποιήσουμε», είπε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας ότι η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής προγραμματίζεται να γίνει πολύ άμεσα, ενώ παράλληλα, δεδομένων των αλλαγών που επέρχονται και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, θα δοθεί περιθώριο έως την 30 Ιουνίου για παράλληλη τήρηση της υφιστάμενης με την ψηφιακή διαδικασία.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος, Ευθύμιος Μπιμπής, στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Είμαστε ευτυχείς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, σε μια πάρα πολύ σημαντική εφαρμογή για τον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού. Φτάσαμε στο σήμερα, που έχουμε μια εφαρμογή η οποία καλύπτει τις ανάγκες και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κλάδο. Δεν είναι σημαντικό μόνο διότι θα μειώσει τη γραφειοκρατία, σε συνδυασμό με τον μηνιαίο απόπλου, αλλά γιατί επιτέλους θα αποκτήσουμε μια βάση δεδομένων».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Φίλιππος Βενετόπουλος αντίστοιχα, στον χαιρετισμό του δήλωσε: «Το ψηφιακό ναυλοσύμφωνο είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ ευπρόσδεκτο για εμάς. Νομίζω θα κάνει τη λειτουργία πολύ πιο ομαλή για όλους τους πλοιοκτήτες και όλους τους οργανισμούς. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΣΤ και των μελών μας, σας ευχαριστούμε που μας έχετε συνομιλητές ξανά».

Στην τελετή παρέστησαν οι βουλευτές Ανατολικής Αττικής, Μιχάλης Οικονόμου και Στέλιος Πέτσας, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτριος Λουκάς, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Χρήστος Κοντορουχάς, οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχοι Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος και Ευστράτιος Δρακούλης, ανώτερα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος Ευθύμιος Μπιμπής, ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Φίλιππος Βενετόπουλος, καθώς και λοιποί φορείς και εκπρόσωποι του yachting και της ναυτιλιακής κοινότητας.