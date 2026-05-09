Ζαχαριάδης: Χυδαίος λαϊκισμός από τον κ. Μητσοτάκη, δεν είπε ούτε μισή λέξη για τα υπερκέρδη των καρτέλ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη, με αφορμή την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ασκεί σκληρή κριτική προς τον πρωθυπουργό.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής

«Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μια κουβέντα..

Για τις παρακολουθήσεις ούτε μια λέξη…

Μίλησε για την Ευρώπη και για την Ημέρα της Ευρώπης, αλλά όταν τα στελέχη του κόμματός του επιτίθενται με σκαιό τρόπο στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, τότε τα περί Ευρώπης πάνε περίπατο… Ας διαβάσει τις τοποθετήσεις των πρώην προέδρων – πρωθυπουργών της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης για να δει πόσο Ευρωπαίο τον θεωρούν οι προκάτοχοί του στην ηγεσία της ΝΔ.

Στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δεν ακούσαμε τίποτα για την πολιτική της χώρας στα Βαλκάνια, δεν ακούσαμε μια συγνώμη, έστω, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά για το «ανταλλάξατε το Μακεδονικό με τις συντάξεις». Τέτοιος χυδαίος λαϊκισμός.

Ο κ. Μητσοτάκης χειροκρότησε εαυτόν ξανά για τα «ματωμένα» υπερπλεονάσματα και δεν είπε ούτε μισή λέξη για τα υπερκέρδη των καρτέλ. Στο μέτωπο της καθημερινότητας ο πληθωρισμός καλπάζει με 50% μεγαλύτερη ταχύτητα αύξησης τιμών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την ώρα που όλοι αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες μιας διεθνούς κρίσης που στην Ελλάδα η οικονομική πολιτική του κ. Μητσοτάκη τη διογκώνει.

Και, βέβαια, για τη ΝΔ η λύση για τους πολίτες είναι τα κουπόνια των 50 ευρώ για τα καύσιμα και τα 150 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά»