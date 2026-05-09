MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Χυδαίος λαϊκισμός από τον κ. Μητσοτάκη, δεν είπε ούτε μισή λέξη για τα υπερκέρδη των καρτέλ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη, με αφορμή την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ασκεί σκληρή κριτική προς τον πρωθυπουργό.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής

«Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μια κουβέντα..
Για τις παρακολουθήσεις ούτε μια λέξη…

Μίλησε για την Ευρώπη και για την Ημέρα της Ευρώπης, αλλά όταν τα στελέχη του κόμματός του επιτίθενται με σκαιό τρόπο στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, τότε τα περί Ευρώπης πάνε περίπατο… Ας διαβάσει τις τοποθετήσεις των πρώην προέδρων – πρωθυπουργών της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης για να δει πόσο Ευρωπαίο τον θεωρούν οι προκάτοχοί του στην ηγεσία της ΝΔ.

Στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα των Βαλκανίων, δεν ακούσαμε τίποτα για την πολιτική της χώρας στα Βαλκάνια, δεν ακούσαμε μια συγνώμη, έστω, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά για το «ανταλλάξατε το Μακεδονικό με τις συντάξεις». Τέτοιος χυδαίος λαϊκισμός.

Ο κ. Μητσοτάκης χειροκρότησε εαυτόν ξανά για τα «ματωμένα» υπερπλεονάσματα και δεν είπε ούτε μισή λέξη για τα υπερκέρδη των καρτέλ. Στο μέτωπο της καθημερινότητας ο πληθωρισμός καλπάζει με 50% μεγαλύτερη ταχύτητα αύξησης τιμών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την ώρα που όλοι αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες μιας διεθνούς κρίσης που στην Ελλάδα η οικονομική πολιτική του κ. Μητσοτάκη τη διογκώνει.

Και, βέβαια, για τη ΝΔ η λύση για τους πολίτες είναι τα κουπόνια των 50 ευρώ για τα καύσιμα και τα 150 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά»

Κώστας Ζαχαριάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 22 ώρες πριν

Τα 4 ζώδια που θα δουν την τύχη να τους χαμογελά πριν μπει ο Ιούνιος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Νεκρός 72χρονος μετά από τροχαίο στην Ερέτρια της Εύβοιας

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Χανταϊός: Η Moderna επιταχύνει την ανάπτυξη εμβολίου mRNA

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Δολοφονία 21χρονου στο Ηράκλειο: Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του

ΔΙΕΘΝΗ 9 λεπτά πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Τασούλας για την Ημέρα της Ευρώπης: Να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη και πιο συνεκτική