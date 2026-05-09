Η Ελλάδα έθεσε σε πλήρη λειτουργία το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου της ΕΕ – Μέτρα για ομαλή ροή στα σύνορα

Η Ελλάδα ενεργοποίησε πλήρως από τις 10 Απριλίου 2026 το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η Ελλάδα έθεσε επιτυχώς το Σύστημα Εισόδου- Εξόδου (ΣΕΕ) σε πλήρη λειτουργία στις 10 Απριλίου 2026 σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του Κανονισμού της ΕΕ περί θέσπισης του Συστήματος (Κανονισμός 2017/2226).

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο περί του τρόπου εφαρμογής του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου στην Ελλάδα, διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ομαλή ροή των επισκεπτών στα συνοριακά σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται η δυνατότητα που παρέχει ο Κανονισμός 2025/1534 της ΕΕ στα κράτη-μέλη κατά το πρώτο τρίμηνο πλήρους λειτουργίας του ΣΕΕ, να αναστέλλουν τη διαδικασία λήψης βιομετρικών δεδομένων για περιορισμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένο σημείο διέλευσης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την αποκατάσταση της ομαλής ροής ταξιδιωτών.