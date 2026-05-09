Σοφία Αρβανίτη: Ανάγκασα τον εαυτό μου να τραγουδήσω σε κάποια σχήματα γιατί δεν ήθελα να μπω στη φυλακή

Η Σοφία Αρβανίτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου και μέσα σε όλα αναφέρθηκε και στις υποχωρήσεις και τους συμβιβασμούς που αναγκάστηκε να κάνει κατά τη διάρκεια της καριέρας της, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως προχώρησε σε συνεργασίες που δεν της ταίριαζαν, μόνο και μόνο για να μπορεί να πληρώνει τις οικονιμικές εκρεμμότητες που είχε.

«Εμείς που ζούσαμε από το τραγούδι νιώσαμε – και με παρότρυνση από τις εταιρείες- ότι έπρεπε λίγο να κολυμπήσουμε κι εμείς σε αυτά τα νερά, του ελαφρολαϊκού. Κάναμε και καθαρά λαϊκούς δίσκους, μέτριες επιτυχίες, όχι όμως αποτυχίες. Λέω μέτριες γιατί δεν ήμασταν αυτό ακριβώς. Πήγαμε να δούμε πώς γίνεται. Κάπως χάσαμε και την ταυτότητά μας… Δε μου ταίριαξε όλο αυτό, γι’ αυτό και βγήκα από όλο αυτό…Μειώθηκε το ετήσιό μου εισόδημα κατά πολύ, αλλά δε με πείραζε…

Ανάγκασα τον εαυτό μου, για να μπορέσω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου να τραγουδήσω σε σχήματα που σου έβγαινε το μάτι να με βλέπεις στην αφίσα, με ονόματα της Εθνικής Οδού, αλλά είπα ότι θα το κάνω γιατί δεν ήθελα να καταλήξω στη φυλακή…Το έκανα για 2-3 χρόνια»