Ελληνική Λύση: Οι δηλώσεις Δένδια για το drone στη Λευκάδα, τεκμηριώνουν ότι η κυβέρνηση είναι άκρως επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια

«Η αναφορά του κ. Δένδια για “ένα drone που αλιεύθηκε έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας”, συνιστά τον ορισμό της δειλίας και της ανικανότητας», υποστηρίζει η Ελληνική Λύση, για τα όσα είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας στο προσυνέδριο της ΝΔ, για το μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει: «Προκειμένου η κυβέρνηση να μην πράξει τα νόμιμα για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας από τον ανθέλληνα Ζελένσκι, βάζει τον θλιβερό ΥΕΘΑ να μετατρέπει ακόμα και το ακρωτήριο Δουκάτο της Λευκάδας σε “γκρίζα ζώνη”. Ενώ δεν τολμούν ούτε να ψελλίσουν την λέξη “Ουκρανία”, πολλώ δε, να απαντήσουν στις Γαλλικές αποκαλύψεις ότι το Drone έφυγε από την τουρκοκρατούμενη Μισράτα της Λιβύης».

Τέλος, σύμφωνα με την Ελληνική Λύση, «οι δηλώσεις του Ν. Δένδια τεκμηριώνουν ότι η κυβέρνηση είναι άκρως επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια».