Αυτά τα σημάδια μαρτυρούν ότι δεν κινείσαι αρκετά – Σε κάποια δεν πάει ο νους σου

Το σώμα σου δίνει σημάδια ότι δεν κινείσαι πολύ ειδικά αν έχεις περάσει τα 40 οπότε και η κίνηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να διατηρηθείς υγιής. Σε κάποια σημάδια μπορεί να μην δώσεις καν σημασία ή να θεωρήσεις ότι είναι κάτι άλλο. Για παράδειγμα θα μπορούσες να φανταστείς ότι οι εναλλαγές στη διάθεση έχουν να κάνουν με το ότι δεν κινείσαι αρκετά; Ιδού μερικά ακόμα χαρακτηριστικά «συμπτώματα» που θα πρέπει να σε προβληματίσουν για τις ώρες που περνάς στην καρέκλα και τον καναπέ.

Έχεις δυσκοιλιότητα

Όταν κινείσαι περισσότερο, κινείται περισσότερο και το παχύ έντερό σου, κάτι που διευκολύνει τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου. Η καλή μυϊκή κατάσταση στους κοιλιακούς και στο διάφραγμα βοηθά επίσης στη μετακίνηση των αποβλήτων μέσα από το πεπτικό σύστημα. Η συστηματική άσκηση μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις τακτική λειτουργία του εντέρου, ειδικά όσο μεγαλώνεις.

Νιώθεις δύσκαμπτες τις αρθρώσεις σου

Οι πόνοι και η δυσκολία στην κίνηση των αρθρώσεων μπορεί μερικές φορές να είναι σημάδι φλεγμονωδών παθήσεων, όπως η αρθρίτιδα ή κάποιο αυτοάνοσο νόσημα. Όμως οι αρθρώσεις μπορεί επίσης να «σκληρύνουν» όταν δεν χρησιμοποιούνται αρκετά. Βάλε τες σε κίνηση ώστε να μη μπλοκάρουν και σου προκαλούν πόνο.

Λαχανιάζεις συνεχώς

Όπως οι δικέφαλοι αδυνατίζουν όταν δεν τους χρησιμοποιείς, έτσι και οι μύες που βοηθούν τους πνεύμονες να λειτουργούν χάνουν δύναμη όταν δεν γυμνάζονται τακτικά. Όσο λιγότερη δραστηριότητα κάνεις, τόσο πιο εύκολα λαχανιάζεις, ακόμη και σε απλές καθημερινές δραστηριότητες.

Έχεις κακή διάθεση

Η έλλειψη κίνησης δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική υγεία αλλά και την ψυχική. Μπορεί να αυξήσει τα αισθήματα άγχους και κατάθλιψης. Ασκήσεις καρδιοαναπνευστικής αντοχής, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, το κολύμπι ή το τρέξιμο, μπορούν να βελτιώσουν και να σταθεροποιήσουν τη διάθεσή σου, ακόμη και την αυτοεκτίμησή σου.

Τα επίπεδα ενέργειάς σου είναι συνεχώς χαμηλά

Νιώθεις νωθρός και κουρασμένος τις περισσότερες φορές; Η άσκηση βοηθά στη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στους ιστούς σου. Αν περνάς τον περισσότερο χρόνο καθιστός, το σώμα σου δεν λαμβάνει την ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργεί σωστά.

Ο μεταβολισμός σου έχει επιβραδυνθεί

Οι άνθρωποι με «γρήγορο» μεταβολισμό ίσως απλώς κινούνται περισσότερο, ακόμη κι αν αυτή η κίνηση είναι μικρές νευρικές κινήσεις. Όσο πιο δραστήριος είσαι, τόσο περισσότερες θερμίδες καίει το σώμα σου κάθε φορά που κινείσαι.

Ο ύπνος σου είναι κακός

Αν έχεις κουραστεί να στριφογυρίζεις το βράδυ, προσπάθησε να κινείσαι περισσότερο μέσα στην ημέρα. Όταν ακολουθείς σταθερό πρόγραμμα άσκησης, κοιμάσαι πιο γρήγορα και ο ύπνος σου γίνεται πιο βαθύς και ποιοτικός.

Ξεχνάς πράγματα

Η τακτική άσκηση δίνει σήμα στο σώμα να παράγει περισσότερες ουσίες που ονομάζονται αυξητικοί παράγοντες. Αυτές βοηθούν στη δημιουργία αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο. Όσο περισσότερο αίμα φτάνει στον εγκέφαλο, τόσο καλύτερα μπορείς να σκέφτεσαι, να θυμάσαι και να παίρνεις αποφάσεις.

Έχεις υψηλή πίεση

Το να περνάς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας καθιστός αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή αυξάνεται η πιθανότητα να έχεις υψηλή αρτηριακή πίεση, έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για προβλήματα όπως η στεφανιαία νόσος και το έμφραγμα.

Έχεις προδιαβήτη

Όταν η σωματική δραστηριότητα είναι σταθερό μέρος της ζωής σου, το σώμα ρυθμίζει πιο εύκολα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Τα σταθερά επίπεδα γλυκόζης σε προστατεύουν από τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Πονάει η μέση σου

Όταν οι μύες του κορμού είναι αδύναμοι λόγω έλλειψης χρήσης, δεν μπορούν να στηρίξουν σωστά τη σπονδυλική στήλη. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού στη μέση ακόμη και σε απλές κινήσεις, όπως το να σηκωθείς όρθιος ή να τεντωθείς. Το πιλάτες, η γιόγκα και άλλες ασκήσεις με διατάσεις βοηθούν στην ενδυνάμωση της πλάτης.

Θέλεις συνεχώς να τσιμπολογάς

Ίσως φαίνεται λογικό ότι θα πεινούσες περισσότερο αν ασκείσαι, αλλά συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Η αερόβια άσκηση, όπως το ποδήλατο, το κολύμπι, το περπάτημα και το τρέξιμο, μπορεί να μειώσει την όρεξη επειδή επηρεάζει τα επίπεδα ορισμένων «ορμονών της πείνας» στο σώμα.

Αρρωσταίνεις συχνά

Έρευνες δείχνουν ότι όσο περισσότερη μέτρια σωματική δραστηριότητα κάνεις, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να κολλήσεις κρυολόγημα ή άλλες λοιμώξεις. Όταν η άσκηση γίνεται συνήθεια, το ανοσοποιητικό σου σύστημα δυναμώνει.

Tο δέρμα σου έχει χάσει τη λάμψη του

Αν το δέρμα σου φαίνεται πιο θαμπό από το συνηθισμένο, ίσως φταίει η έλλειψη κίνησης. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια άσκηση βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθώντας το δέρμα να διατηρεί αυτή τη νεανική λάμψη.

Πηγή: womenonly.skai.gr