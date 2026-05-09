Παπασταύρου στο προσυνέδριο της ΝΔ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σαφές μήνυμα ενεργειακής αυτοδυναμίας και εθνικής στρατηγικής έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. «Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι η καρδιά της παράταξής μας», τόνισε, συνδέοντας την ιστορική διαδρομή της ΝΔ με τις σημερινές ενεργειακές επιλογές της κυβέρνησης.

Ο υπουργός παρουσίασε το ενεργειακό αποτύπωμα της τελευταίας επταετίας, κάνοντας λόγο για «ενεργειακό θαύμα» στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον 3η παγκοσμίως στη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας και 9η στην αιολική. Υπογράμμισε ότι πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων, σημειώνοντας ότι η υπεράκτια γεώτρηση στο Ιόνιο εκτιμάται πως κρύβει κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων, όταν οι εθνικές ανάγκες είναι μόλις 6 δισ. «Προστατεύουμε την Πατρίδα μας, αξιοποιούμε τους πόρους μας, σχεδιάζουμε χωρίς εξαρτήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη, με έργα όπως η Ρεβυθούσα, ο TAP, ο IGB και το FSRU Αλεξανδρούπολης, ενώ χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «αρτηρία προόδου» που αναβαθμίζει τη Μακεδονία στον ενεργειακό χάρτη.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι η πρόοδος αυτή δεν έγινε εις βάρος του περιβάλλοντος, αναφερόμενος στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα. «Η Ελλάδα του 2026 βγαίνει μπροστά. Πρωτοπορεί», κατέληξε.