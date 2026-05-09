Μαριλένα Γεραντώνη: Όταν κατάλαβα ότι ζορίζεται η κόρη μου με τη δουλειά μου αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαριλένα Γεραντώνη στο ένθετο Real life και στη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα με αφορμή την παρουσία της στην ΕΡΤ.

Μέσα σε όλα, δε, η δημοσιογράφος μίλησε για την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή και τον τρόπο που προσπαθεί να την διαχειρίζεται για την κόρη της.

Ανέφερες ότι δεν σταματάς όταν γυρίζεις σπίτι. Αυτό δεν σου έχει στερήσει πράγματα από τη ζωή σου;

Υπήρχαν πολλές στιγμές, ειδικά όταν η κόρη μου ήταν μικρή, που ένιωθα ενοχές ότι δεν είμαι πάντα εκεί, αλλά πάντα έβρισκα ποιοτικό χρόνο. Έχει γίνει τόσο πολύ η δουλειά ένα με εμένα, που ίσως τα πρώτα χρόνια να το σκεφτόμουν περισσότερο. Τώρα πια όχι. Βρίσκω χρόνο, γιατί κυρίως δουλεύω τα Σαββατοκύριακα, αν και είμαι πάντα σε εγρήγορση.

Τώρα που η κόρη σου έχει μεγαλώσει, το έχετε συζητήσεις;

Όχι ιδιαίτερα. Είναι δεδομένο για εκείνη ότι έτσι είναι. Μεγάλωσε με αυτό. Δεν έμαθε κάτι διαφορετικό, ότι η μαμά δεν δουλεύει ή ότι είναι πάντα παρούσα σε γιορτές και Σαββατοκύριακα. Έμαθε ότι κάποιες γιορτές θα δουλεύω κάποια Σαββατοκύριακα επίσης.

Αλλά ήμουν πάντα εκεί για εκείνη. Ήταν το κέντρο του κόσμου μου. Σε αυτό δεν έκανα εκπτώσεις, ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα.

Πως το κατάφερες με τόσο απαιτητική δουλειά;

Κάποια στιγμή έκανα και πίσω. Όταν κατάλαβα ότι ζορίζεται και αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω. Έφυγα για λίγο από την τηλεόραση και πήγα σε κάτι πιο χαλαρό. Όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, επέστρεψα. Τώρα έχει μεγαλώσει και έχει αρχίσει να βρίσκει τον δικό της δρόμο.