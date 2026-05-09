Βορίδης: Οι πολίτες πάνε στον βουλευτή όταν δεν βρίσκουν λύση στη διοίκηση – Χρειάζεται προτεραιοποίηση στα αιτήματα

Στην τηλεοπτική του τοποθέτηση στο ΕΡΤnews, ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο των βουλευτών, τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από την επικοινωνία πολιτών με κρατικούς φορείς, τονίζοντας ότι το βασικό ζήτημα είναι η θεσμική λειτουργία και όχι οι επιμέρους πολιτικές εντάσεις.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χαρακτηρίστηκε από υψηλή συμμετοχή και ουσιαστικές παρεμβάσεις, σημειώνοντας πως περίπου το ένα τρίτο των βουλευτών πήρε τον λόγο. Όπως είπε, η συζήτηση έγινε σε «δημιουργικό τόνο» χωρίς αντιπαραθετική ένταση, με κατάθεση απόψεων, κριτική αλλά και προτάσεις για την πορεία της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές τοποθετήσεις και τη δημόσια διατύπωση κριτικής από βουλευτές ή στελέχη, ο Μάκης Βορίδης σημείωσε ότι η δημόσια έκφραση απόψεων είναι θεμιτή, τονίζοντας ωστόσο πως το κρίσιμο στοιχείο είναι ο τόνος και ο εποικοδομητικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων και όχι η ένταση ή η χρονική στιγμή της διατύπωσής τους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το ζήτημα της σχέσης βουλευτών και πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Ο υπουργός υποστήριξε ότι ο ρόλος του βουλευτή ως «γέφυρα» για αιτήματα πολιτών είναι θεσμικά αναγκαίος, καθώς οι πολίτες απευθύνονται στους αιρετούς όταν δεν βρίσκουν λύση μέσω των υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις βουλευτών σε διοικητικές διαδικασίες δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη πίεση ή παρέμβαση στη διοίκηση, καθώς δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ βουλευτή και δημόσιας υπηρεσίας. Τόνισε ότι πρόκειται για διαβίβαση αιτημάτων πολιτών που ήδη έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις ή αδιέξοδα.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η συζήτηση αγγίζει ένα ευαίσθητο πεδίο, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στη θεσμική διαμεσολάβηση και σε τυχόν παράτυπες πρακτικές. Υπογράμμισε ότι οι πολίτες αξιολογούν στην πράξη τη συμπεριφορά των πολιτικών και αντιλαμβάνονται ποιοι παρεμβαίνουν ουσιαστικά και ποιοι όχι.

Ο υπουργός έθεσε επίσης το ζήτημα της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, φέρνοντας ως παράδειγμα καθυστερήσεις σε διαδικασίες όπως οι άδειες διαμονής ή η έκδοση πιστοποιητικών. Όπως είπε, σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες προσφεύγουν στους βουλευτές επειδή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται έγκαιρα, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων και βελτιώσεων.

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησής του αφιερώθηκε στο ζήτημα της προτεραιοποίησης αιτημάτων στη δημόσια διοίκηση, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι απαιτούνται σαφή κριτήρια, ώστε να αντιμετωπίζονται δίκαια οι περιπτώσεις καθυστερήσεων, χωρίς να δημιουργούνται ανισότητες ή υπόνοιες προνομιακής μεταχείρισης.

Ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε και σε υποθέσεις εκπρόθεσμων αιτήσεων και διοικητικών καθυστερήσεων, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου αντικειμενικοί λόγοι, όπως σοβαρά προβλήματα υγείας, μπορούν να δικαιολογήσουν απώλεια προθεσμιών και να απαιτούν θεσμική ευελιξία.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα δεν αφορούν τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, αλλά κρίσιμα θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση και η θεσμική σχέση βουλευτή–πολίτη–δημόσιας διοίκησης, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα της δημόσιας συζήτησης.