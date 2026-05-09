Ένα ιδιαίτερα συμβολικό και συγκινητικό βίντεο με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, που τιμάται αύριο Κυριακή, 10 Μαΐου, δημοσιοποίησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μέσα από το εμβληματικό αφιέρωμα, το ΥΠΕΘΑ επιχειρεί να αναδείξει τη διαχρονική παρουσία και την προσφορά της Ελληνίδας μάνας στους αγώνες και στις δύσκολες στιγμές του έθνους, από την αρχαιότητα έως και τη σύγχρονη εποχή. Το βίντεο παρουσιάζει εικόνες και συμβολισμούς που παραπέμπουν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της μητέρας ως σημείο αναφοράς για την οικογένεια, την κοινωνία αλλά και την πατρίδα.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη δύναμη, τη στήριξη και τη θυσία της μητέρας μέσα στο πέρασμα των αιώνων, με το μήνυμα του υπουργείου να συνδέει το παρελθόν με το σήμερα.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο του ΥΠΕΘΑ για τη Γιορτή της Μητέρας