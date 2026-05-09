Δένδιας: Η ΕΕ πρέπει να λειτουργεί ως “ασπίδα” για τα κράτη-μέλη της σε καιρό πολλαπλών προκλήσεων

Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών – μελών της, με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στα 76 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης με ανάρτηση που πραγματοποίησε στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ακόμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Είναι ένα μοναδικό για την Ιστορία της ανθρωπότητας εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας, που γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δημιούργησε έναν ενιαίο χώρο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

«Η Ελλάδα, υπερήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 1981, αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου» υπογράμμισε.

