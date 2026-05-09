Ντμίτρι Πεσκόφ: Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για μία συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης για την Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία και η Ουκρανία επιβεβαίωσαν χθες ότι έχουν συμφωνήσει για την τήρηση μιας τριήμερης εκεχειρίας (9-11 Μαΐου) με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως η εκεχειρία αυτή, θα μπορούσε να επεκταθεί.