MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ντμίτρι Πεσκόφ: Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για μία συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία

|
THESTIVAL TEAM

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης για την Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία και η Ουκρανία επιβεβαίωσαν χθες ότι έχουν συμφωνήσει για την τήρηση μιας τριήμερης εκεχειρίας (9-11 Μαΐου) με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως η εκεχειρία αυτή, θα μπορούσε να επεκταθεί.

Ντμίτρι Πεσκόφ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 60.000 αστυνομικοί έλεγχοι και 109 συλλήψεις από τον Οκτώβριο

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Τι οφέλη υγείας έχουν τα κάστανα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν κυρώσεις της ΕΕ στην Τουρκία αν γίνει νόμος η “Γαλάζια Πατρίδα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Συγκλονίζει ο πατέρας του Νικήτα: Περίμενα ότι θα γίνει το κακό, ο δολοφόνος μας έλεγε “θα δείτε τι θα πάθετε από μένα”

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα το “Food Truck Festival” με λαχταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο