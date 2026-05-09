“Βάλτε στη λεκάνη τα χρυσαφικά για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα” – Εξοργιστικοί διάλογοι των απατεώνων που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για τη δράση των μελών της συμμορίας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως έγινε γνωστό από την την αστυνομία για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες.

Στις αποκαλυπτικές συνομιλίες που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr, μέλος της συμμορίας, που παριστάνει τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, ζητά από μια 80χρονη να τοποθετήσει σε μπολ χρήματα και κοσμήματα και να το βγάλει έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες λέγοντας πως εργάζονται στον ΔΕΔΔΗΕ και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και διάφορες δικαιολογίες και κυρίως από ηλικιωμένους.

Η συμμορία είχε ομάδες που κινούνταν σε όλη την Αττική για να εισπράττουν χρήματα από τους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους.

Παράλληλα άλλαζαν κάθε δύο ημέρες τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν, ενώ περισσότερες από χίλιες κάρτες κινητής τηλεφωνίας ήταν δηλωμένα σε ονόματα Πακιστανών.

«Βάλτε στη λεκάνη ό,τι χρυσαφικά και χρήματα έχετε για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα»

Στον πρώτο διάλογο, το μέλος της συμμορίας επικοινωνεί με την 80χρονη, της συστήνεται ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και την προειδοποιεί για διακοπή ρεύματος. Την καλεί μάλιστα να βάλει τα χρυσαφικά και τα χρήματά της σε μια λεκάνη «για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα», όπως της λέει χαρακτηριστικά.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Καλησπέρα.

Θύμα: Γεια σας.

Μέλος οργάνωσης: Η κυρία (λέει όνομα);

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: (Λέει όνομα και επίθετο) … ονομάζομαι, τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ. Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος;

Θύμα: Τι αν έχω;

Μέλος οργάνωσης: Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος;

Θύμα: Όχι, δεν έχουμε διαρροή.

Μέλος οργάνωσης: Να σας ενημερώσω κυρία μου. Είχαν γίνει κάποιες ανασκαφές εδάφους και κάποιος τεχνικός είχε κόψει το καλώδιο της γείωσης. Με ακούτε;

Θύμα: Δεν ξέρω.

Μέλος οργάνωσης: Εσείς μένετε στην οδό σωστά;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Μπορείτε να πάτε λίγο τώρα στον πίνακα να δείτε ότι αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι;

Θύμα: Να πάω στον πίνακα να δω αν αναβοσβήνει.

Μέλος οργάνωσης: Το κόκκινο φωτάκι σωστά; Ναι. Μέσα στο σπίτι σας.

Θύμα: Περιμένετε.

Μέλος οργάνωσης: Αναβοσβήνουν ή είναι σταθερά;

Θύμα: Σταθερά είναι.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία, θα σας ενημερώσω για 15 λεπτά και θα γίνει κάποιο blackout, θα σβηστούνε τα ρεύματα.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Με ακούτε; Καθώς μιλάμε θέλω να μου πάτε λίγο στα ματάκια της κουζίνας και να μου τα ανάψετε στο 3.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Το σταθερό είναι ασύρματο;

Θύμα: Ναι.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Έλα κυρία (…), έπεσε η γραμμούλα, μην το κλείνετε, πάρτε μαζί το κινητό.

Θύμα: Ναι, τι θέλετε;

Μέλος οργάνωσης: Έχετε ανάψει τα ματάκια της κουζίνας;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Στο 3;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Μισό λεπτό να το μετρήσουμε. Πολύ ωραία, κλείστε το τώρα.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Το κλείσατε;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Το κανονικό ρεύμα που πρέπει να είχατε ήταν 25 και εσείς έχετε παραπάνω, 47. Καίτε παραπάνω κιλοβατώρες. Με ακούτε;

Θύμα: Ναι σας ακούω.

Μέλος οργάνωσης: Τώρα θέλω καθώς μιλάμε να μου πάρετε μια λεκάνη για να κάνω το blackout, να σβηστούνε τα ρεύματα.

Θύμα: Ε, τέλος πάντων.

Μέλος οργάνωσης: Με ακούτε;

Θύμα: Ναι σας ακούω.

Μέλος οργάνωσης: Πάρτε μια λεκάνη σας παρακαλώ πολύ.

Θύμα: Να την κάνω τι τη λεκάνη;

Μέλος οργάνωσης: Θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε κυρία μου. Όπως είπα θα γίνει κάποιο blackout και μπορεί να πάρετε φωτιά, να σας χτυπήσει ρεύμα. Γι’ αυτό βάλτε στη λεκάνη ό,τι χρυσαφικά και χρήματα έχετε για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα.

Θύμα: Καλά με δουλεύετε;

Μέλος οργάνωσης: Τι είναι αυτά που λέτε κυρία μου;

Θύμα: Ε γιατί με δουλεύετε;

Μέλος οργάνωσης: Άμα θέλετε καλέστε το 11500 για πληροφορίες.

Θύμα: Ντάξει.

«Τα χρυσαφικά θα προκαλέσουν ραδιενέργεια»

Στον δεύτερο διάλογο, το μέλος της συμμορίας λέει στην ηλικιωμένη να βάλει σε ένα μπολάκι τα κοσμήματά της, προειδοποιώντας την ότι «εάν εντοπιστούν από τη διακοπή του ρεύματος, θα προκαλέσουν ραδιενέργεια».

Θύμα: Έλα.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία με ακούτε; Με ακούτε;

Θύμα: Έλα ναι.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία τώρα θα πάτε λίγο στην κουζίνα σας;

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Και θα ανάψετε ένα ματάκι της κουζίνας στο βαθμό 3.

Θύμα: Τι να βάλω πάνω; Να βάλω τι να βάλω πάνω; Ένα μπρίκι είπες;

Μέλος οργάνωσης: Βάλε ένα μπρίκι νεράκι.

Θύμα: Να βάλω παραπάνω νερό, να μην πάρει γρήγορα βράση; Κάτσε, να βάλω λίγο νερό παραπάνω, μισό λεπτό. Ναι αγόρι μου είναι 80 χρονών, γυναίκα μεγάλη.

Θύμα: Θα το χαμηλώσω στο ένα. 1. Εντάξει.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία. Ωραία το μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε τοποθετήσει;

Θύμα: Μπολάκι με τα κοσμήματα το έχω μες το κομοδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, σε ξύλινο σημείο ακουμπάει δηλαδή;

Θύμα: Ναι σε ξύλινο. Σε ξύλινο έχω και τις μπαταρίες εδώ στο τραπεζάκι.

Μέλος οργάνωσης: Τώρα αναμένουμε λιγάκι να χαμηλώσουμε την τάση του ρεύματος, για αυτό έχετε βάλει και το μπρίκι. Θα ζεσταθεί λίγο το νεράκι για να χαμηλώσουμε και την τάση του ρεύματος.

Θύμα: Και θα μου πείτε;

Μέλος οργάνωσης: Ναι, θα σας ενημερώσω εγώ για αυτό. Μην ανησυχείτε.

Μέλος οργάνωσης: Κυρία, για να στείλουμε εμείς τώρα την ενημέρωση ότι έχετε κάνει τις απαραίτητες οδηγίες, πείτε μου λίγο σε ποιον όροφο είστε;

Θύμα: Είμαι στο δεύτερο. Θα έρθει άτομο εδώ;

Μέλος οργάνωσης: Όχι, δεν θα περάσει κάποιος από κει. Απλά εμείς θέλουμε την ενημέρωση ότι η κυρία στο δεύτερο όροφο έχει ακολουθήσει τις απαραίτητες οδηγίες και είναι έτοιμη για το blackout.

Θύμα: Δεν θα έχω φως;

Μέλος οργάνωσης: Θα σας ενημερώσω τώρα εγώ αμέσως, απλά για να γίνει άμεσα το blackout και να μην διαρκέσει πολύ. Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα, μία σακούλα δηλαδή πλαστική, χάρτινη, ό,τι έχετε. Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ με τα κοσμήματα.

Μέλος οργάνωσης: Σας παρακαλώ κυρία μου, πρέπει να γίνει σωστά η διαδικασία για να μην εντοπιστούν διαρροή του ρεύματος. Εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα θα προκαλέσουν ραδιενέργεια.

Θύμα: Περίμενε μισό λεπτό. Ωραία. Μόνο τα χρυσαφικά. Εντάξει;

Μέλος οργάνωσης: Τώρα θέλω να πάτε στο θυροτηλέφωνο και θα πατήσετε το κουμπάκι αυτό που ανοίγει. Θα το πατήσετε 3 φορές επανειλημμένα.

Θύμα: Ωραία, εντάξει;

Μέλος οργάνωσης: Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή. Πηγαίνετε λίγο στην πόρτα του διαμερίσματος.

Θύμα: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, ακουμπήστε την τσαντούλα πάνω στο χαλάκι.

Θύμα: Ωραία, την ακούμπησα.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία, τώρα θέλω λίγο να πάτε στο υπνοδωμάτιο.

Θύμα: Πήγα την πόρτα να έχω την πόρτα ανοιχτή. Στο υπνοδωμάτιο να πάω;

Μέλος οργάνωσης: Θα το ανοιγοκλείσετε ναι για 8 φορές.

Θύμα: Αρχίζω. Ένα. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Μέλος οργάνωσης: Γίνεται η φόρτωση του ρεύματος. Α, ξέχασα να σας ενημερώσω κυρία, για τα χαρτονομίσματα επειδή περιέχουν μία μεταλλική ταινία επάνω, την ευρωπαϊκή, που είναι ευαίσθητη στη διαρροή του ρεύματος. Εάν υπάρχουν χαρτονομίσματα θα χρειαστεί επίσης να τα βάλετε σε ένα πλαστικό μπολ.

Θύμα: Τα λεφτά μου τα έχω μέσα εκεί. Δεν τα έχω βγάλει. Τα έχω μέσα στην κρεβατοκάμαρα.

Μέλος οργάνωσης: Στο τραπεζάκι, στο ξύλινο εκεί, θα τα αφήσετε, του σαλονιού σας, και θέλω λίγο να πάτε να δείτε αν έχετε και άλλους φακέλους με χρήματα.

Θύμα: Ορίστε;

Μέλος οργάνωσης: Πηγαίνετε λίγο πάλι στο θυροτηλέφωνο. Πατήστε πάλι το κουμπάκι αυτό που είχατε πατήσει 3 φορές.

Θύμα: Έχω ανοίξει ναι.

Μέλος οργάνωσης: Πολύ ωραία. Εκφόρτωση.

Θύμα: Βοήθειαααα!

Θύμα: Μου πήρατε τα λεφτά και τα χρυσαφικά!

Μέλος οργάνωσης: Τι έγινε, τι έγινε; Πείτε μου.

Θύμα: Ήρθανε δυο και μου πήρανε τα λεφτά και τα χρυσαφικά.

Μέλος οργάνωσης: Είναι ο τεχνικός, τον έχουμε εμείς αυτόν. Θα σας φέρει και τα πράγματα τώρα όπου να ’ναι.

Θύμα: Περίμενε, κάτσε να καλέσω… με ποιον να πάρω; Το 100; Τι να πάρω; Την αστυνομία; Το 100; Ε, περίμενε το 100.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, έχουμε καταγράψει τα πράγματά σας και τα λεφτά σας, αυτά θα τα πάρετε πίσω.

Μέλος οργάνωσης: Ωραία, σας τα φέρνει τώρα, τον έχουμε εντοπίσει και σας τα φέρνουμε τώρα. Ακούστε με λίγο προσεκτικά. Με ακούτε;

Τρίτη συνομιλία

Στην τρίτη συνομιλία ακούγονται δύο μέλη της οργάνωσης να προσπαθούν να συνεννοηθούν ώστε ο ένας εξ αυτών να μπει μέσα στο σπίτι για να πάρει τα κοσμήματα.

Μέλος οργάνωσης: Έλα.

Μέλος οργάνωσης: Μπες απ’ την μεριά στο μπαλκόνι.

Μέλος οργάνωσης: Ντάξει.

Μέλος οργάνωσης: Σε ένα λεπτό.

Μέλος οργάνωσης: Ένα λεπτό; Θα είσαι μέσα;

Μέλος οργάνωσης: Το πρώτο μπαλκόνι. Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομά).

Μέλος οργάνωσης: Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομά). Πόρτες καφέ.

Μέλος οργάνωσης: Οι πόρτες είναι καφέ λέει.

Μέλος οργάνωσης: (Γίνεται μνεία ότι ακούγεται έτερος άντρας πλησίον του καλούντος) Πολύ ωραία.

Μέλος οργάνωσης: (Γίνεται μνεία ότι ακούγεται έτερος άντρας πλησίον του καλούντος) Αυτό το κουμπάκι πατήστε μου εφτά οκτώ φορές. Πατάτε, αφήνετε, αλλά όταν το πατάτε παρατεταμένα λίγο.

Μέλος οργάνωσης: Χάσαμε νούμερο ρε. Στο 4; Στο πέντε δίπλα.

Μέλος οργάνωσης: (Γίνεται μνεία ότι ακούγεται έτερος άντρας πλησίον του καλούντος) Μπορείτε λίγο να περάστε το τηλέφωνο και να το κρατήσετε;

Μέλος οργάνωσης: Ντάξει.

Μέλος οργάνωσης: (λέει όνομα και επίθετο). Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομά).

Μέλος οργάνωσης: (λέει μικρό όνομα).

Μέλος οργάνωσης: Ναι.

Μέλος οργάνωσης: Το πρώτο μπαλκόνι. Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομά).

Μέλος οργάνωσης: Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομά). Δεν έχει τίποτα. Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομά).

Μέλος οργάνωσης: Ρε μ@@α, γ@@ο.