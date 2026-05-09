Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα το “Food Truck Festival” με λαχταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο

THESTIVAL TEAM

Καντίνες με γεύσεις από όλο τον κόσμο στήνονται στην πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού (Πολιτιστικό Κέντρο) φέρνοντας την παγκόσμια γαστρονομία στην «καρδιά» της Τούμπας. Οι μυρωδιές κατακλύζουν κάθε γωνιά, ενώ η μουσική θα «ανεβάσει» τη διάθεση των επισκεπτών, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Το Food Truck Festival επέστρεψε θριαμβευτικά στην Τούμπα, σχεδόν ένα χρόνο μετά την τεράστια επιτυχία του και μέχρι αύριο Κυριακή δίνει δυναμικό παλμό!

Απολαύστε bao buns που σας «ταξιδεύουν», τσιγγάνικη κουζίνα που αφήνει ανεξίτηλες αναμνήσεις, μοναδικά hot dogs, ζουμερά σουβλάκια και corn dogs που θα λατρέψετε.

Φέτος, θα ζήσετε και την εμπειρία του αυθεντικού American Texas BBQ με ένα barbeque διαστάσεων 3 μέτρων με διάμετρο 1,4 μέτρα για ζουμερά κρέατα, καπνισμένα αργά, που λιώνουν στο στόμα κι έχουν άρωμα Νότου! 

Συνοδέψτε το street food σας με παγωμένες μπύρες που ταιριάζουν με όλα και δροσιστικά signature cocktails, για να ολοκληρώσετε την βραδιά με τον καλύτερο τρόπο.

Το φεστιβάλ θα λειτουργεί το Σάββατο 09/05 και την Κυριακή 10/05 από τις 12:00 έως τις 00:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να απολαύσουν αυτή την μοναδική εμπειρία.

Το Food Truck Festival διοργανώνει ο «Φάρος του Κόσμου» και η Δ’ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Σωματείου «Street Foods In Greece». 

