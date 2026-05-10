Θεσσαλονίκη: Αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό – Πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Μαλγάρων Θεσσαλονίκης, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνδρες πήγαν σε σπίτι στα Μάλγαρα και συναντήθηκαν με δύο Ρομά. Εκεί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, διαπληκτίστηκαν οι τρεις άνδρες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από πυροβολισμό ένας εξ αυτών.

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος μάρτυρας έδωσε το σημείο στην αστυνομία αλλά και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν τους δύο δράστες που ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία και τους συνέλαβαν.

Η Αστυνομία και η ΕΜΑΚ πραγματοποιούν έρευνες στον ποταμό για την ανεύρεση του πτώματος.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Θεσσαλονίκη

