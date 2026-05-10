Λευκάδα: Σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone – Αποκλεισμένη η περιοχή που εντοπίστηκε

Με αμείωτο ενδιαφέρον εκτυλίσσεται η υπόθεση γύρω από το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου σκάφους, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξουδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου, το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας όπου εντοπίστηκε το ακυβέρνητο drone φυλάσσεται από δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.