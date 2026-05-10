MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λευκάδα: Σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone – Αποκλεισμένη η περιοχή που εντοπίστηκε

|
THESTIVAL TEAM

Με αμείωτο ενδιαφέρον εκτυλίσσεται η υπόθεση γύρω από το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου σκάφους, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, μετά την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξουδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου, το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας όπου εντοπίστηκε το ακυβέρνητο drone φυλάσσεται από δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Drone Λευκάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Χανταϊός: Έδεσε στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο – Αυξημένα μέτρα προστασίας για την επιχείρηση αποβίβασης των επιβαινόντων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

“Ο πατέρας μου πέθανε για δεύτερη φορά” – Ραγίζει καρδιές η κόρη του 63χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο έξω από τη Βουλή

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ανατροπή με τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο: Το ζευγάρι που παρακολουθούσε πουλιά δεν κόλλησε τον ιό από χωματερή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Πλεύρης: Μειωμένες κατά 70% οι μεταναστευτικές ροές – Η Ελλάδα φυλά τα σύνορά της και ποινικοποιεί την παράνομη διαμονή

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ο Πέτερ Μαγιάρ ορκίστηκε πρωθυπουργός της Ουγγαρίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Άμεσα οι μελέτες για μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη