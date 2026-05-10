Super League: Πού θα δείτε τα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των playoffs

Η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου στην Stoiximan Super League μπαίνει στην τελική της ευθεία την Κυριακή (10/5) καθώς θα διεξαχθούν δύο σπουδαίες μονομαχίες στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής με κοινή ώρα έναρξης τις 19:30.

Στην Allwyn Arena η πρωτοπόρος της βαθμολογίας ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, με την Ένωση να έχει την ευκαιρία σε περίπτωση δικής της νίκης και ισοπαλίας στο Φάληρο να κλειδώσει το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση των playoffs.

Το αθηναϊκό ντέρμπι μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD και το ματς στο Φάληρο από το COSMOTE SPORT 3 HD.