Αττική: Μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα – Συνελήφθη ο δράστης

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής έξω από κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα Αττικής.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:30 το πρωί ένας 58χρονος άντρας πυροβόλησε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μια 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο τραυματίζοντας την στο λαιμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα εντοπίστηκε και το όπλο, τύπου ούζι, που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Η 43χρονη μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε ιδιωτική κλινική και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

