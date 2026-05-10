Σίσσυ Χρηστίδου για Metallica: Εγώ νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια

Τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ σχολίασαν, το πρωί της Κυριακής (10/5), η Σίσσυ Χρηστίδου και το πάνελ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!», με την παρουσιάστρια να εκφράζει τη δυσφορία της για το μουσικό ύφος του συγκροτήματος, παρά την αναγνώριση του επαγγελματισμού τους.

«Αυτό είναι το “Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας” σε heavy metal εκδοχή; Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Σταμάτα το! Δεν θέλω να είμαι αφοριστική, αλλά είμαι, γούστα είναι αυτά», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, αντιδρώντας στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή.

Στη συνέχεια, ωστόσο, στάθηκε θετικά στη στάση του συγκροτήματος απέναντι στο ελληνικό κοινό. «Εγώ θα σας πω τι εκτιμώ. Εκτιμώ αυτό τον επαγγελματισμό. Που πάω σε μία χώρα και μαθαίνω απ’ έξω να παίξω το τραγούδι, να τραγουδήσω το τραγούδι. Δεν ξέρω αν το κάνουν σε όλες τις χώρες που πάνε».

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Κατά τ’ άλλα… εγώ νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια! Έτσι νομίζω», με τον Παύλο Σταματόπουλο να διαφωνεί αμέσως, λέγοντας πως «αυτό το ρεπερτόριο έχει τις πιο ωραίες μπαλάντες που έχουν γραφτεί ποτέ». «Οι μπαλάντες ναι, αλλά δεν είναι πολλές», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

