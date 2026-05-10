Μαίρη Αργυριάδου για Κώστα Δόξα: Τον εκτιμώ και νιώθω αμοιβαία για αυτά που είπε

Η Μαίρη Αργυριάδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και περιέγραψε το απρόοπτο που βίωσε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, αποδίδοντάς το μάλιστα… στο μάτι.

«Με έπιασε μια σκοτοδίνη μερικά λεπτά πριν ανέβω παιδιά, δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό το πράγμα. Μάτι παιδί μου!», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα λόγια του Κώστα Δόξα για εκείνη, εκφράζοντας τη συγκίνησή της. «Με συγκίνησαν πάρα πολύ τα λόγια του, είδα τη συνέντευξη φυσικά του Κώστα Δόξα και πραγματικά είναι αμοιβαία και τον εκτιμώ και νιώθω αμοιβαία για αυτά που είπε. Και εγώ είναι και από εμένα το ίδιο!», ανέφερε.