Μ. Κατρίνης: Η κυβέρνηση “ξέρει” – Πότε θα μάθει και ο ελληνικός λαός;

Την αναφορά του υπουργού Αμυνας, Ν. Δένδια, ότι οι αρμόδιες αρχες γνωρίζουν τι είναι το drone που βρέθηκε στην Λευκάδα σχολίασε με δήλωσή του ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εθνικής ‘Αμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Ο κ. Δένδιας μας είπε ότι “ξέρει”, αλλά ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να μάθει τίποτα για την προέλευση του drone, τους σκοπούς που εξυπηρετούσε, αλλά και το πως βρέθηκε να κινείται ανενόχλητο στη Λευκάδα», ανέφερε ο κ, Κατρίνης.

Συμπλήρωσε ότι «ο υπουργός ‘Αμυνας “ξέρει”, όπως πιθανότατα ξέρει και ποιος τον παρακολουθούσε και για αυτό δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση μαζί του».

«Το σκηνικό είναι ζοφερό….μια χώρα ξέφραγο αμπέλι, με την πλήρη έννοια του όρου. Μια χώρα που κόβουν – ανενόχλητα – βόλτες drones ξένων χωρών με εκρηκτικά, μια χώρα που κινδυνεύει να μετατραπεί σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και να καταστεί μέρος του προβλήματος», ισχυρίστηκε ο Μιχάλης Κατρίνης.

«Έτσι εννοούν στη Νέα Δημοκρατία την σταθερότητα; Θα πάρουν σύντομα την απάντηση από τον ελληνικό λαό», κατέληξε.

