Θεσσαλονίκη: Εμπευστικές ομιλίες παιδιών και νέων στο φετινό “Speak for all” στο Πανόραμα

Ολοκληρώθηκε η φετινή έκδοση «Speak for all», εμπνευστικές ομιλίες παιδιών και νέων με και χωρίς οπτική αναπηρία σε μια κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος. Η περσινή ομιλήτρια 13χρονη Λουκία Κασαμάκη ήταν η φετινή παρουσιάστρια της εκδήλωσης. Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία εκπροσώπων 30 χωρών, η Λουκία ήταν η ιδανικότερη επιλογή καθώς γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Braille καθώς γεννήθηκε με ολική απώλεια όρασης.

Η πρώτη ομιλήτρια ήταν η 18χρονη Μαρία Λαζαρίδου από τη Χαλκιδική. Απέκτησε γνώσεις και δεξιότητες στις πρώτες βοήθειες ως ενεργό μέλος των τρομερών «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Όταν παρουσιάστηκε η πρώτη ανάγκη να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό, δεν πάγωσε αλλά με τη στάση ζωής και συμπεριφοράς έσωσε μια ζωή. Η Μαρία παρόλο που δίνει Πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγες ημέρες, αποφάσισε να εμπνεύσει με την ομιλία της στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος.

Η δεύτερη ομιλήτρια ήταν η 17χρονη Χρυσάνθη Μπουτάρη. Το θέμα της παρουσίασης στην Αγγλική γλώσσα ήταν «Sight is a sense, vision is a mindset». Η Χρυσάνθη ήταν μέλος της συμπεριληπτικής ομάδας εθελοντών, με και χωρίς οπτική αναπηρία, στη μεγαλύτερη αθλητική δράση “A ball for all” με 1.000 παιδιά και αποστολές 30 χωρών στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος.

Ο εμπνευστής της παγκόσμιας καμπάνιας Ηλίας Μάστορας παρουσίασε την Erasmus+ Sport καλή πρακτική στις 30 χώρες για να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες της δωρεάν διανομής και να δημιουργήσει κύματα συμπερίληψης στις Ευρωπαϊκές χώρες. Ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη δωρεάν διανομή στις ΗΠΑ παράλληλα με το FIFA Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους Εθνικούς Αγώνες USA Special Olympics, μία μπάλα για κάθε αθλήτρια και αθλητή των αγώνων, συνολικά 3.050 χάρη σε υποστηρικτές.

Το ταξίδι των αισθήσεων ολοκληρώθηκε με μια μοναδική στιγμή: η Λουκία ζήτησε από το κοινό να κλείσουν τα μάτια τους με τις ειδικές μάσκες που μοιράστηκαν. Ανέβηκε στη σκηνή για να παίξει στο πιάνο και να τραγουδήσει ένα νανούρισμα γεμίζοντας δάκρυα των 220 που παρακολούθησαν μαγεμένοι τη δράση.

Η δράση ήταν κομμάτι των πενθήμερων βιωματικών εκδηλώσεων με συμμετοχή 30 χωρών. Το δικαίωμα στο παιχνίδι και στην ποιοτική συμπεριληπτική εκπαίδευση έγινε πράξη για 1.000 παιδιά, με & χωρίς οπτική αναπηρία, και εκπροσώπους από 30 χώρες χάρη στην παγκόσμια καμπάνια «Μία μπάλα για όλους». Ο δικαιούχος φορέας ΙΠΕΣΚΑ GRiiiS, Ινστιτούτο Παγκόσμιων Ερευνών Συμπερίληψης Καινοτομίας Αθλητισμού, υλοποίησε τη μεγαλύτερη Erasmus+ Sport ευρωπαϊκή δράση στην ιστορία του Προγράμματος. Οι εκδηλώσεις ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

Στην εναρκτήρια τελετή χαιρέτισαν ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και εκπρόσωποι των υποστηρικτών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γερμανός Πρόξενος, Ίδρυμα Betsson που υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες της πρέσβειρας του A ball for all, εταιρίες SKIP Unilever AB, Όλυμπος που μοίρασαν φυσικούς χυμούς, Unison και φυσικά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μαζί με τον πρεσβευτή και ποδοσφαιρικό θρύλο κ. Δημήτρη Σαλπιγγίδη.

Η εναρκτήρια τελετή ντύθηκε μουσικά με το συμπεριληπτικό σχήμα του Μουσικού Σχολείου Βέροιας όπου φοιτά και η 13χρονη Λουκία. Καλύφθηκαν όλα τα έξοδα για τη συμμετοχή των σχολείων όπου φοιτούν και παιδιά με οπτική αναπηρία από την Κεντρική Μακεδονία. Το επιστημονικό προσωπικό και εξειδικευμένοι φορείς Α.Π.Θ. ΤΕΦΑΑ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΚΕΑΤ – Τα παιδιά σώζουν ζωές – Σκύλοι Οδηγοί – Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος – Μαλλιά Κουβάρια – Womenale – Thespians κτλ. υλοποίησαν 20 συμπεριληπτικούς εκπαιδευτικούς σταθμούς για τις μικτές τάξεις όπως ευστοχία πέναλτι με κλειστά μάτια, στίβος, μπότσια, χορός, δεξιότητες ζωής, εθελοντισμός, κινητικότητα με μπαστούνι, σκύλοι οδηγοί, πρώτες βοήθειες, σκάκι, γραφή Braille κτλ.