MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

“Σεισμός” στο ΟΑΚΑ για τους Metallica: Ξεκίνησε η ιστορική συναυλία – Δείτε βίντεο και φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε οι Metallica ανέβηκαν λίγο πριν τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», είχαν γράψει το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

Και η Αθήνα άκουσε, ξύπνησε και γέμισε το ΟΑΚΑ με περίπου 85.000 θεατές που τραγουδούν και χορεύουν στους ρυθμούς των Metallica, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε βίντεο του newsit.gr

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίς. Στη σκηνή στις 18:00 ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 ακολούθησαν οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου άνοιξαν στις 16:00, ενώ σε ισχύ βρίσκονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Intime
Intime
Intime

Metallica

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει τις επαφές με τον Ζοσέ Μουρίνιο για την επόμενη σεζόν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

“Ο πατέρας μου πέθανε για δεύτερη φορά” – Ραγίζει καρδιές η κόρη του 63χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο έξω από τη Βουλή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Δένδιας από Θεσσαλονίκη: Η Νέα Θητεία δε θα αντιμετωπίζεται απλώς σαν μια τυπική υποχρέωση

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Οι νέες φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι της στις Σεϋχέλλες

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Πώς να κάνεις πιο αποτελεσματική την προπόνησή σου σύμφωνα με τους ειδικούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι