“Σεισμός” στο ΟΑΚΑ για τους Metallica: Ξεκίνησε η ιστορική συναυλία – Δείτε βίντεο και φωτο

Με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε οι Metallica ανέβηκαν λίγο πριν τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», είχαν γράψει το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

Και η Αθήνα άκουσε, ξύπνησε και γέμισε το ΟΑΚΑ με περίπου 85.000 θεατές που τραγουδούν και χορεύουν στους ρυθμούς των Metallica, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίς. Στη σκηνή στις 18:00 ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 ακολούθησαν οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου άνοιξαν στις 16:00, ενώ σε ισχύ βρίσκονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Intime

