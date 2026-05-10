Μαθητές και μαθήτριες του 1ου πειραματικού δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης παρήλασαν στη Βοστώνη

«Οι συνομήλικοί μας στην Αμερική έχουν μεγάλη λαχτάρα για την Ελλάδα και τα ελληνικά. Σκέψου ότι πηγαίνουν το πρωί στο αμερικανικό σχολείο και το απόγευμα κάνουν άλλες τόσες ώρες μάθημα στο ελληνικό, γιατί θέλουν να μάθουν τα ελληνικά και την ιστορία της Ελλάδας!». «Τις γιορτές τους για τις εθνικές επετείους τις προετοιμάζουν για πολύ καιρό, με πραγματική χαρά, είναι για αυτούς μεγάλο γεγονός και τις απολαμβάνουν».« Ρωτάνε με ενδιαφέρον για τη ζωή στην Ελλάδα. Πώς είναι η καθημερινότητα, πώς βιώνουμε τα έθιμα και τις εθνικές γιορτές. Πολλά από τα πράγματα που εμείς στην Ελλάδα τα θεωρούμε δεδομένα ως προς τα έθιμα και τις γιορτές, οι συνομήλικοί μας εκεί τα λαχταρούνε». «Ήταν σαν να μεταφέραμε ένα κομμάτι της πατρίδας μας στην Αμερική».

Εντυπώσεις, όπως οι παραπάνω, συγκέντρωσε από τους μαθητές και μαθήτριές της η εκπαιδευτικός του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου θεσσαλονίκης (ενταγμένου στο ΑΠΘ), Παναγιώτα Κουτλή, έπειτα από την πρόσφατη επίσκεψη 12 εξ αυτών στη Βοστώνη.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κα Κουτλή, η επίσκεψη στη Βοστώνη, στην οποία τα παιδιά της τετάρτης, πέμπτης και έκτης δημοτικού συνοδεύονταν εκτός από την ίδια, από τη διευθύντρια του σχολείου, Χρυσάνθη Γεράνη και γονείς, έγινε στο πλαίσιο καινοτόμου προγράμματος του σχολείου, με τίτλο «Λέξεις, εικόνες, άνθρωποι ταξιδεύουν». «Στόχος του προγράμματος ήταν τα παιδιά να εξοικειωθούν με το θέμα της μετανάστευσης, να καταλάβουν γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν, να γνωρίσουν την ιστορική πορεία και τη συμβολή του ελληνισμού της Διασποράς στην πατρίδα, να κατανοήσουν τα συναισθήματα των Ελλήνων της ξενιτιάς και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας. Και νομίζω πως αυτός ο στόχος επετεύχθη» παρατηρεί η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την οποία άλλη μια ομάδα παιδιών ταξίδεψε για τον ίδιο σκοπό στην Κωνσταντινούπολη. «Η επίσκεψη στη Βοστώνη ήταν ένα βιωματικό ταξίδι μάθησης, ιστορίας και πολιτισμού» εκτιμά και προσθέτει πως κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι μαθητές και μαθήτριες βίωσαν τη σημασία που έχει για τον απόδημο ελληνισμό η διατήρηση των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, κάτι που ενθάρρυνε τη σύνδεσή τους με τις ρίζες και τις αξίες του ελληνισμού.

Ο εντεκάχρονος Κωνσταντίνος, που συμμετείχε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά στις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας και συμμετείχε στην 30ή ετήσια παρέλαση στην Boylston Street ντυμένος με στολή Κρητικού, περιγράφει την όλη εμπειρία του από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως εξωπραγματική. «Οι συνομήλικοί μας που είναι παιδιά μελών της ομογένειας, όταν βλέπουν κάτι ελληνικό, όπως μια ελληνική πτέρυγα σε ένα μουσείο, ξετρελαίνονται! Θέλουν πολύ να μάθουν την ελληνική γλώσσα και για αυτό πηγαίνουν σε δυό σχολεία, στο ελληνικό το απόγευμα και στο αμερικανικό το πρωί» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η παρέλαση ήταν πολύ ωραία, γιατί ο δρόμος ήταν πολύ μεγάλος, είχε πάρα πολλούς Έλληνες και ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι, χαμογελούσαμε συνέχεια και μας χαμογελούσαν και εκείνοι!» διηγείται και περιγράφει πόσο ενθουσιώδες ήταν το κλίμα και αργότερα, όταν τα παιδιά, ντυμένα με παραδοσιακές στολές, κυρίως της περιοχής της Μακδονίας, χόρεψαν πέντε ελληνικούς χορούς -καλαματιανό, συρτάκι, συρτό Μακεδονίας, βλάχικο και χασαποσέρβικο- σε μια εξέδρα σε παρακείμενο πάρκο. Περιγράφοντας γενικά την εμπειρία της επίσκεψης στις ΗΠΑ προσθέτει ότι στη Νέα Υόρκη, που επίσης επισκέφτηκαν, τον εντυπωσίασαν το Central Park και η θέα της πόλης, όχι τόσο η πανοραμική, από τα παράθυρα των ουρανοξυστών, όσο εκείνη που αντίκριζε από το λεωφορείο ή το καράβι, καθώς πλησίαζαν το Μανχάταν ή τη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Στη δεκάχρονη Δανάη, η παρέλαση για την 25η Μαρτίου, η οποία πραγματοποιείται στη Βοστώνη στο τέλος Απριλίου, «άρεσε πάρα πολύ», γιατί δεν ήταν αυστηρή όπως στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο μια γιορτή γεμάτη χαρά. Πολλοί από τους συνομηλίκους της, με τους οποίους συζήτησε, έχουν ήδη έρθει στην Ελλάδα και την αγαπούν πολύ, παρατηρεί. «Θέλω να ξαναπάω στην Αμερική» επισημαίνει και από τις εμπειρίες της στις δύο πόλεις ξεχωρίζει το πόσο φωτεινή είναι η Νέα Υόρκη τη νύχτα με όλους αυτούς τους φωτισμένους ουρανοξύστες, τη θέα του Αγάλματος της Ελευθερίας, όπως το αντίκριζε από το καράβι και τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε στο Μουσείο Επιστημών της Βοστώνης. Τα παιδιά δώρισαν στους συνομηλίκους τους στις ΗΠΑ κάποια από τα βιβλία τους στην ελληνική γλώσσα, για τα οποία μάλιστα πραγματοποιήθηκε δράση φιλαγνωσίας, που περιλάμβανε ζωγραφική με τους ήρωες των βιβλίων και γρίφους.

Το πρόγραμμα των μαθητών και μαθητριών στις ΗΠΑ ήταν γεμάτο. Μεταξύ άλλων παρακολούθησαν τη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Βοστώνης, παρουσία τμήματος της Εθνικής Φρουράς και χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεθοδίου. Ακολούθησαν, στις 26 Απριλίου, η παρέλαση και οι μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις υπό την οργάνωση της ελληνικής ομογένειας και με τη συμμετοχή πλήθους ομογενών. Την επόμενη ημέρα, η αποστολή του σχολείου επισκέφτηκε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη, έπειτα από πρόσκληση του γενικού προξένου, Συμεών Τέγου και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ρόλο και τη σημασία της διπλωματικής αποστολής της χώρας μας στο εξωτερικό. Με απλό και κατανοητό τρόπο, ο κ.Τέγος τους μίλησε για το έργο του προξενείου, τις αρμοδιότητές του, καθώς και για τη σημασία της διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας και του πολιτισμού στον απόδημο ελληνισμό.

«Ιδιαίτερα εντυπωσιακή για τα παιδιά ήταν η προσωπική στάση του Γενικού Πρόξενου ως προς τις δυνατότητες εξέλιξης κάθε Έλληνα στον παγκόσμιο χώρο, μια στάση που συζητήθηκε θετικά από τα παιδιά και φαίνεται πως αποτέλεσε θετικό πρότυπο για αυτά. Οι μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα και εκφράζοντας απορίες σχετικά με τη λειτουργία των διπλωματικών υπηρεσιών, τη ζωή των Ελλήνων στο εξωτερικό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ελλάδα. Η εμπειρία αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στη διεύρυνση των γνώσεων των παιδιών και στην καλλιέργεια της κοινωνικής τους συνείδησης, προσφέροντάς τους πολύτιμα ερεθίσματα για σκέψη και προβληματισμό» επισημαίνει η κα Κουτλή.

Οι 12 μαθητές και μαθήτριες του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης επισκέφτηκαν επίσης το Ελληνικό Σχολείο Αγίου Νεκταρίου, όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες με μαθητές και μαθήτριες της ελληνικής Διασποράς και να συμμετάσχουν σε κοινές δραστηριότητες, ενισχύοντας τους δεσμούς επικοινωνίας και συνεργασίας.