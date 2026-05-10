Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή μετά από τσακωμό

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10/5) στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Σύμφωνα με το newsit.gr, oι πυροβολισμοί έπεσαν στις 08:20 το πρωί στην οδό Αμφείας 1 στην Κυψέλη μετά από καβγά μοτοσικλετιστών.

Ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στο πόδι έναν 34χρονο που επέβαινε σε άλλη μηχανή μαζί με μία κοπέλα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη, ο οποίος και αναζητείται.

