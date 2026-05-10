Χανταϊός: Πέντε Γάλλοι του κρουαζιερόπλοιου Hondius επαναπατρίζονται με πτήση “υγειονομικού χαρακτήρα”

Πέντε Γάλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί εστία χανταϊού, επαναπατρίζονται σήμερα με ειδική πτήση «υγειονομικού χαρακτήρα» στη Γαλλία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Εξωτερικών στο Παρίσι. Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και βάσει των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς όλοι οι επιβάτες του πλοίου αντιμετωπίζονται προληπτικά ως επαφές υψηλού κινδύνου.

Το MV Hondius έφθασε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Τενερίφη, κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης περίπου 150 επιβατών και μελών του πληρώματος, με στόχο τον σταδιακό επαναπατρισμό τους στις χώρες προέλευσης. Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι, με την άφιξή τους στη Γαλλία, οι πέντε επιβάτες θα μεταφερθούν απευθείας σε νοσοκομείο αναφοράς, όπου θα παραμείνουν σε απομόνωση για 72 ώρες προκειμένου να γίνει πλήρης ιατρική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους. Στη συνέχεια, και εφόσον δεν εμφανιστούν συμπτώματα, θα επιστρέψουν στις οικίες τους, όπου θα τεθούν σε κατ’ οίκον απομόνωση διάρκειας 45 ημερών, υπό στενή παρακολούθηση των υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ανακοίνωσαν τα υπουργεία, οι υγειονομικές υπηρεσίες θα παρακολουθούν τα πρόσωπα που έχουν εκτεθεί στον ιό αλλά παραμένουν ασυμπτωματικά στις περιοχές διαμονής τους, μέσα από μια αρχική ιατρική επαφή και στη συνέχεια τακτικές επικοινωνίες για διάστημα έξι εβδομάδων, που αντιστοιχεί στη μέγιστη θεωρητική περίοδο επώασης του ιού. Παράλληλα θα παρέχονται σαφείς οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση και άμεση αναφορά πιθανών συμπτωμάτων, στο πλαίσιο της στρατηγικής «ενεργητικής επιτήρησης» που εφαρμόζει η Γαλλία σε συνεργασία με τον ΠΟΥ για τις επαφές του κρουαζιερόπλοιου.

Το απόγευμα της Κυριακής ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει προγραμματίσει ειδική σύσκεψη για την αξιολόγηση της κατάστασης και την ενημέρωση των συναρμόδιων υπουργείων και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Μέχρι στιγμής, όπως υπογραμμίζουν τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών, δεν έχει καταγραφεί κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού σε γαλλικό έδαφος. Γάλλος υπήκοος που είχε τεθεί προληπτικά σε απομόνωση με ήπια συμπτώματα, επειδή ταξίδεψε με το ίδιο αεροσκάφος με επιβεβαιωμένο κρούσμα, εξετάστηκε και βρέθηκε αρνητικός στον ιό, εξέλιξη που οι αρχές χαρακτηρίζουν ενθαρρυντική ως προς τον κίνδυνο μετάδοσης εκτός του πλοίου.

Με βάση τον τελευταίο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα συνολικά κρούσματα που συνδέονται με το MV Hondius ανέρχονται σε οκτώ – έξι επιβεβαιωμένα και δύο ύποπτα – εκ των οποίων τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο χανταϊός είναι γνωστός αλλά σπάνιος ιός, που μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά και μόνο σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, αλλά θεωρεί μέτριο τον κίνδυνο για τους επιβάτες και το πλήρωμα, γι’ αυτό και ζητά αυξημένη επιτήρηση και αυστηρή εφαρμογή μέτρων καραντίνας και παρακολούθησης για όσους θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου.