Γέννησε δίδυμα η Άννα Πρέλεβιτς: Η συγκινητική ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

Η Άννα Πρέλεβιτς έγινε για πρώτη φορά μαμά. Η ίδια πριν από δυο περίπου μήνες ανακοίνωσε μέσα από τα social media ότι με τον Νικήτα Νομικό θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά, σήμερα ανήμερα της γιορτής της μητέρας, ανακοίνωσε ότι έγινε για πρώτη φορά μαμά σε δίδυμα πριν 18 μέρες. Οι κόρες της γεννήθηκα λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο – όπως συμβαίνει σε πολλές δίδυμες κυήσεις – και πιο συγκεκριμένα ανήμερα του Αγίου Γεωργίου.

Όλες αυτές τις ημέρες η ίδια είχε επιλέξει να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μοιραστεί τη χαρά της σήμερα, ανήμερα της γιορτής της μητέρας.

«Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (και 5 μέρες πρίν τα γενέθλια μου) ,γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά. Μαμά δύο παιδιών μιας και η μεγαλύτερη έκπληξη για εμάς ήταν όταν μάθαμε ότι περιμένουμε δίδυμα! Ενώ υπάρχει ιστορικό διδύμων στις οικογένειες και των δυο μας, δεν είχε περάσει ποτέ ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας τύχει!

Οι μικρές μας περνούν ακόμα τις μέρες τους στη ΜΕΝΝ του @omilosiaso, (μιας και ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις διδύμων) λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ως νέοι γονείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή απίστευτη ασφάλεια και σιγουριά… και τώρα μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας…

Στο @omilosiaso γεννήθηκε το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης μας και ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μας… Πλαισιωμένοι από ένα υπέροχο προσωπικό που με φροντίδα, ζεστασιά και αληθινό ενδιαφέρον έκανε κάθε στιγμή πιο ήρεμη, πιο φωτεινή και ακόμα πιο ξεχωριστή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον άντρα μου. Είσαι ήδη ο καλύτερος μπαμπάς. Σ´αγαπάω.. Ευχαριστώ τον Θεό που μας χάρισε τις νεράιδες μας. Μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη.» έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Πρέλεβιτς.

Η Άννα Πρέλεβιτς παντρεύτηκε με τον Νικήτα Νομικό στις 27 Μαΐου 2023 έπειτα από δυο χρόνια σχέσης, Ενώ τον Μάρτιο του 2026 ανακοίνωσαν ότι θα γίνουν γονείς. Η ίδια σε συνέντευξή της εξομολογήθηκε ότι πριν από αυτή την εγκυμοσύνη είχε βιώσει και μια αποβολή.