Το ξεχωριστό βίντεο της ΕΛΑΣ για τη Γιορτή της Μητέρας με σκηνή… εγκλήματος μέσα σε σπίτι και “δράστη” ένα παιδί

THESTIVAL TEAM

Ένα ιδιαίτερο βίντεο με αρκετή δόση χιούμορ δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στα social media με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.

Στο βίντεο της ΕΛΑΣ πρωταγωνιστεί μία αστυνομικός που φαίνεται να βρίσκεται σε μία σκηνή εγκλήματος μέσα σε ένα σπίτι όπου είναι εμφανώς ακατάστατο. Η αστυνομικός που συνομιλεί με τον συνάδελφό της τον ρωτάει αν έχει εντοπιστεί ο δράστης και εκείνος της τον δείχνει.

Στη συνέχεια τον ρωτάει εάν υπάρχει ομολογία και εκείνος απαντάει καταφατικά. Στη συνέχεια ρωτάει την αστυνομικό τι ποινή προβλέπεται για το έγκλημα που έχει διαπραχθεί. Εκείνη του απαντά «μία αγκαλιά και ατελείωτο γαργαλητό» και τότε ανοίγει το πλάνο και τα φώτα και ένα παιδί, που ήταν υπεύθυνο για την ακαταστασία, πέφτει στην αγκαλιά της.

Δείτε το βίντεο της ΕΛΑΣ:

Γιορτή της Μητέρας Ελληνική Αστυνομία

