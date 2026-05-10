Η Μόσχα λέει ότι η Ουκρανία παραβιάζει την εκεχειρία με drones και πυρά πυροβολικού

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία παραβίασε μία εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους με την εξαπόλυση drones, αλλά και τη διεξαγωγή βομβαρδισμών πυροβολικού κατά ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών η Ρωσία κατέρριψε 57 ουκρανικά drones, ανακοίνωσε ο στρατός προσθέτοντας ότι η Μόσχα τηρεί την εκεχειρία.

Νωρίτερα, η Ουκρανία είχε κατηγορήσει τη Ρωσία για την πραγματοποίηση επιθέσεων με drones, αλλά και για περίπου 150 αντιπαραθέσεις στο πεδίο της μάχης κατά το τελευταίο 24ωρο, παρά την εκεχειρία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μόσχα Ουκρανία

