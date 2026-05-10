MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον τρεις νεκροί Παλαιστίνιοι από αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών

|
THESTIVAL TEAM

Επιδρομές των Ισραηλινών σκότωσαν τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων δύο μελών της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας, καθώς το ξέσπασμα της βίας θέτει σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία υπό τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Μέλη του ιατρικού προσωπικού δήλωσαν ότι από μία αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Μαγκάζι που βρίσκεται στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, ενώ από μία άλλη αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε ο επικεφαλής της αστυνομίας δίωξης του εγκλήματος στην Χαν Γιουνίς, Γουεσάμ Αμπντέλ-Χαντί και ο βοηθός του, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας που τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Λωρίδα της Γάζας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Αυτά τα σημάδια μαρτυρούν ότι δεν κινείσαι αρκετά – Σε κάποια δεν πάει ο νους σου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης σήμερα στη Ροτόντα

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

“Μόλις χτυπήσαμε κάποιον”: Σοκαριστικό ηχητικό από την τραγωδία με το αεροπλάνο που σκότωσε πεζό που μπήκε στον διάδρομο απογείωσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καλλιτεχνική παρέμβαση σε δρόμους αφιερωμένη στον Μάη του ’36 – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Χανιά: 62χρονη εντοπίστηκε νεκρή – Την αναζητούσαν οι συγγενείς της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αττική: Μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα – Συνελήφθη ο δράστης