MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius, θα μεταφερθεί στο “Αττικόν” – Σε καραντίνα 45 ημερών

|
THESTIVAL TEAM

Εντός της μέρας (10/5) προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί πρώτα με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός, γνωστοποιεί το υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας:

Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Χανταϊός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: “Πατριωτισμός” κ. Μητσοτάκη δεν είναι μόνο να “ψωνίζεις” όπλα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Γέρμα (η ανεκπλήρωτη)” του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 24 ώρες πριν

Αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Απ. Τζιτζικώστας: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη των εθνικών επιλογών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 50 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανηλίκους στον Δήμο Θερμαϊκού

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ώρες πριν

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους που θα παρακολουθούν τις πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο