Αθηνά Κλήμη: Η κρυοσυντήρηση ωαρίων ήταν μονόδρομος στην περίπτωσή μου – Έχω ένα αυτοάνοσο νόσημα

Για την απόφασή της να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων μετά από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μίλησε η Αθηνά Κλήμη στην εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Η δημοσιογράφος εξήγησε πως η διαδικασία ήταν για εκείνη μονόδρομος, μετά τις εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα γονιμότητας.

«Δεν ήτανε τόσο επιλογή, ήταν περισσότερο ανάγκη και νομίζω ότι έκανα το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου. Ήτανε μονόδρομος στην περίπτωσή μου. Δεν ήτανε κάτι που το έκανα για προληπτικούς λόγους, ήτανε κάτι το οποίο προήλθε μετά από ένα πρόβλημα υγείας που είχα. Έχω ένα αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο μου δημιούργησε κάποιο θέμα στις ωοθήκες», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε: «Επειδή έχω την ίδια γυναικολόγο since day one που λέμε και γνωρίζοντας ότι μεγαλώνω, στην ηλικία των 26 ετών μού είπε να κάνω την εξέταση που λέγεται ΑΜΗ. Πράγματι έκανα αυτή την εξέταση, στην οποία ήτανε χαμηλά τα νούμερα και κάτω από τον ηλικιακό μέσο όρο. Με ρώτησε αν έχω σκοπό να κάνω οικογένεια και όταν της είπα ναι, μου είπε: “Πας να κάνεις χθες”».

«Είναι μία πάρα πολύ ακριβή διαδικασία. Έμαθα ότι έχω κάποιο θέμα στειρότητας στα 26 και τελικά μπόρεσα να πάω να το κάνω στα 27 μου. Περίμενα να περάσω μία επιτροπή ώστε να καλυφθούν τουλάχιστον οι ενέσεις και μετά έπρεπε να μαζέψω και το κατάλληλο μπάτζετ. Ο σύντροφός μου με στήριξε πάρα πολύ και επειδή είναι μία διαδικασία που με τις ορμόνες τα νεύρα σου δεν είναι πάρα πολύ καλά εκείνο το διάστημα, βγήκε αλώβητος», κατέληξε η Αθηνά Κλήμη.